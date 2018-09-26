Наталья Варлей была подставной девушкой Задорнова

Недавно в специальном выпуске программы Малахова "Привет, Андрей" артисты поделились воспоминаниями о сатирике Михаиле Задорнове , который скончался в ноябре прошлого года, не дожив нескольких месяцев до своего 70-летия.

Среди гостей передачи были политик Геннадий Зюганов , артист Лион Измайлов, телеведущая Регина Дубовицкая , а также актриса Наталья Варлей . Она вспомнила, как Задорнов использовал ее в качестве подставной невесты, потому что хотел заставить ревновать другую девушку. Как говорит Варлей, она об этом ничего не знала.

Леонидом Филатовым и Это случилось в институтские времена, когда Наталья Варлей училась в Щукинском училище и дружила с Владимиром Качаном Борисом Галкиным . Тогда в общей компании она познакомилась и с Михаилом Задорновым.

"Как-то меня Володя Качан пригласил на студенческие каникулы в Ригу. Первое что сделали ребята — потащили меня в школу на какой-то традиционный сбор. Оказывается, это был коварный умысел, потому что туда должна была прийти девушка, которая нравилась Мише. И он стал разыгрывать роман между нами. Я об этом не знала. Он выяснил, что эта девушка собирается идти в кафе, и пригласил меня тоже…".

Варлей также рассказала, что план Задорнова сработал, девушка его заревновала, когда поняла, что упускает такого парня. А позже даже выяснилось, что однажды в разговоре с Михаилом по телефону девушка заявила: "А туфельки-то у нее не модные".