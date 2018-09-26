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Звезды, похудевшие до неузнаваемости
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Звезды, похудевшие до неузнаваемости 

Рамблер 1 час назад
Некоторые знаменитости не стесняются лишнего веса и даже считают, что килограммы помогают им получать роли. Однако подавляющее большинство звёзд без устали сражается за фигуру в тренажёрных залах, а иным удаётся добиться таких результатов, что поклонники перестают их узнавать.
1. Актёр Джона Хилл полюбился зрителям в роли толстячков, но в 2011 году он занялся фигурой. Тогда Джона снимался в одной картине с признанным секс-символом Брэдом Питтом и, возможно, именно это сподвигло его на заняться весом. И, похоже, после похудения Хилл вольётся в число голливудских красавчиков.
2. Опра Уинфри никогда не отличалась худобой, она всегда была женщиной в теле. Это не помешало ей добиться феноменального успеха: «Шоу Опры Уинфри» — самая популярная программа на телевидении за всю историю. Чтобы победить проблемы со здоровьем, Опра наконец занялась и фигурой и заметно преобразилась.
3. Актриса Элли Кёрсти блистала на экране в восьмидесятые-девяностые, но с началом нового века набрала лишний вес. Она долго и безуспешно боролась с ним, а потом решилась принять участие в шоу «Танцы со звёздами». В процессе подготовки ушли 24 килограмма, а в ходе шоу — ещё 13. Так теперь Элли в отличной форме.
Женский форум
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