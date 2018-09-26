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Звездные отцы и их внебрачные дети
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Звездные отцы и их внебрачные дети 

Рамблер 1 час назад
Для многих знаменитостей закрутить роман на гастролях или пообщаться с поклонницей в интимной обстановке проще простого. Однако многих забывают, что в результате сближения могут появиться наследники. Именно поэтому звёзды сильно удивляются, когда спустя годы рядом к ним приходят девушки и юноши, претендующие на родство. Как складывались отношения у наших селебрити с их внебрачными детьми?
Валентин Гафт, будучи молодым актёром, несколько раз пообщался с Еленой Никитиной. О том, что у него родился сын Вадим, Валентин узнал, когда мальчику было три года. Но Елена с сыном уехала в Бразилию, так что отношения у Гафта с сыном тогда не сложились. Новая встреча состоялась в 2014 году. Вадиму Валентиновичу было уже 43. И вот тогда отец и сын моментально нашли общий язык.
Смотрите видеосюжет и узнайте, почему Дмитрий Певцов возобновил отношения с внебрачным сыном, как встретил взрослого внебрачного сына Михаил Пореченков, кто рассказал Андрею Кончаловскому о наличии внебрачной дочери, зачем Николай Ерёменко-младший скрывал существование дочери на стороне, как принял ли Владимир Кузьмин внебрачную дочку из Америки, и сколько времени проводит с отцом внебрачная дочь Андрея Макаревича.
Женский форум
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