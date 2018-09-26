Звездные отцы и их внебрачные дети

Для многих знаменитостей закрутить роман на гастролях или пообщаться с поклонницей в интимной обстановке проще простого. Однако многих забывают, что в результате сближения могут появиться наследники. Именно поэтому звёзды сильно удивляются, когда спустя годы рядом к ним приходят девушки и юноши, претендующие на родство. Как складывались отношения у наших селебрити с их внебрачными детьми?