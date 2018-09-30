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Собчак впервые рассказала про вторую беременность
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Собчак впервые рассказала про вторую беременность 

Дни.ру + ещё 9 1 час назад
Ведущая Ксения Собчак впервые лично ответила на вопрос о второй беременности. Она дала свой комментарий в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.
Несмотря на свою скандальную репутацию, Ксения Собчак принципиально не комментирует личную жизнь и старается по возможности разграничить семейные и рабочие дела. Удается это, однако. далеко не всегда. Так, например, когда ведущая заявила о своем желании участвовать в выборах президента России в качестве кандидата, многие говорили, что она ждет второго ребенка.
"С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала",
— заявила Ксения Собчак в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.
Недавно слухи о том, что Собчак беременна, возобновились. При этом ведущая в очередной раз заявила о своем желании побороться за руководящую политическую должность. На этот раз она метит в губернаторы Санкт-Петербурга. "Я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", — туманно прокомментировала свое положение Ксения Собчак.
"На самом деле я не обсуждаю личные темы", — оправдалась она за очередное отсутствие прямого ответа на вопрос, который интересует многих ее как поклонников, так и противников. "Вы понимаете, что это тоже сексизм — приходит к вам красивая женщина, вы сразу: "Вы беременна?",
— пошутила Ксения Собчак.
Напоследок ведущий пожелал ведущей удачи и в профессиональной, и в личной жизни и заверил, что второй ребенок помехой для карьеры ведущей не станет. Ксения Собчак ответила ему счастливой улыбкой.
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