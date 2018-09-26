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Певица Натали выставила напоказ грудь
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«Сосочки как крючочки»: Певица Натали выставила напоказ голую грудь 

Дни.ру + ещё 1 7 часов назад
Певица Натали, прославившаяся хитами "Ветер с моря дул" и "О боже, какой мужчина", опубликовала пикантный снимок. На фотографии артистка запечатлена с абсолютно голой грудью.
Певица Натали любит радовать своих поклонников. Периодически артистка публикует старые фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, что неизменно привлекает внимание большинства подписчиков. На сей раз певица выложила серию снимков, сделанных во время съемок клипа. Пикантность яркого наряда Натали оказалась в том, что по факту она была голой — одежду ей заменил боди-арт (рисование красками по человеческому телу).
"Сколько было смелости😂… Боди-арт на моем теле! 2003 год! Клип "Всё, что мне надо". В 2001 родила сына, кормила 3 месяца, грудь была огромной🙈, пока кормила…, потом грудь ушла😂, но для боди-арта подошла😉 Все это трудоемко, с рисунками на теле, но интересно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — поведала в подписи к фотографии Натали.
Многочисленные поклонники не сдержали эмоций при виде провокационных снимков артистки. "Не знаю куда она там ушла всем бы так уходила…", "Смело. Грудь красивая", "красавица❤️❤️👏👏 просто само совершенство мы очень любим вас всем сердцем", "Классные сосочки…", "Классные сиськи", "а сосочки как крючочки", "А Королева-то голая… 😁", "Грудь классная, вот не надо ни больше ни меньше)", "Наталья, Вы как были девочкой, так и остались!Генетика наверное!💐💐💐💐Красавица, одним словом", — рассыпались в комплиментах поклонники.
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