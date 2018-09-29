Чем удивила поклонников певица Валерия

Новым альбомом, интересным вариантом тренировки или новым сервисом по доставке здорового питания?

Новый сервис по доставке правильного питания No secret by Valeriya ориентирован на системный подход к организации приемов пищи. На собственном примере певица рассказала, как такой подход помогает стать лучше внутренне и внешне. Валерия сама придерживается правил здорового питания и за много лет это стало ее образом жизни — это позволяет ей быть в прекрасной форме, держаться в тонусе и хорошо себя чувствовать.

Идея создания проекта родилась на собственном опыте — ни одна доставка не соответствовала потребностям певицы.

beautyhack.ru

Сервис — не только здоровая еда в контейнерах, которые удобно брать с собой в любой ситуации. Это и отдельная программа, которая разработана под конкретную потребность. Вы хотите сбросить вес или наоборот набрать мышечную массу? Вы веган, не переносите лактозу или хотите привести мышцы в тонус? Новый сервис вам в этом поможет! «Я очень долго время придерживалась правильного питания, но еда, которую я постоянно потребляла, казалась пресной, меня всегда что-то не устраивало. Я решила создать свою программу, и теперь очень довольна результатом — мы предлагаем разные варианты (от дорогих до наиболее доступных).