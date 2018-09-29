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Чем удивила поклонников певица Валерия
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Чем удивила поклонников певица Валерия 

BeautyHack.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: @valeriya
Новым альбомом, интересным вариантом тренировки или новым сервисом по доставке здорового питания?
Новый сервис по доставке правильного питания No secret by Valeriya ориентирован на системный подход к организации приемов пищи. На собственном примере певица рассказала, как такой подход помогает стать лучше внутренне и внешне. Валерия сама придерживается правил здорового питания и за много лет это стало ее образом жизни — это позволяет ей быть в прекрасной форме, держаться в тонусе и хорошо себя чувствовать.
Идея создания проекта родилась на собственном опыте — ни одна доставка не соответствовала потребностям певицы.
beautyhack.ru
Сервис — не только здоровая еда в контейнерах, которые удобно брать с собой в любой ситуации. Это и отдельная программа, которая разработана под конкретную потребность. Вы хотите сбросить вес или наоборот набрать мышечную массу? Вы веган, не переносите лактозу или хотите привести мышцы в тонус? Новый сервис вам в этом поможет! «Я очень долго время придерживалась правильного питания, но еда, которую я постоянно потребляла, казалась пресной, меня всегда что-то не устраивало. Я решила создать свою программу, и теперь очень довольна результатом — мы предлагаем разные варианты (от дорогих до наиболее доступных).
Любимое блюдо — аморантовая каша. Если открыть мой холодильник, вы не найдете ничего, кроме контейнеров с доставкой из сервиса», — рассказала певица о собственном опыте.
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