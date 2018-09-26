Звезды, которые жили с альфонсами

Если вам кажется, что жизнь знаменитостей, это сплошные сказки со счастливыми концовками, вы ошибаетесь. Вот вам несколько случаев, когда отношения в паре заканчивались потому, что кто-то (мужчина) оказывался альфонсом.

Кайли Миноуг

После расставания с Джошуа Саасом Кайли Миноуг заявила, что окончательно разочаровалась в мужчинах и никогда не выйдет замуж. Незадолго до свадьбы знаменитостей выяснилось, что начинающий актер изменяет певице с коллегой по цеху. Простить такого знаменитая блондинка не смогла. К слову, карма все же настигла молодого человека. В этом году стало известно, что незадолго до бракосочетания его бросила невеста. Девушка в один момент поняла, что им с Джошуа не по пути и поставила его перед фактом.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри и Ник Кэннон считались образцовой семьей ровно до того момента, пока не начали бракоразводный процесс. После разрыва супруг певицы потребовал с нее отступные в размере 30 миллионов долларов, а когда она отказалась выплачивать сумму, пригрозил, что выпустит книгу, в которой опубликует компромат на экс-супругу. Сейчас звездам удалось наладить отношения ради общих детей, но неприятный осадок у обоих остался до сих пор.

Дженнифер Лопес

До романа с Дженнифер Лопес о танцовщике Каспере Смарте мало кто знал в звездной тусовке. Благодаря Джен молодой человек построил блестящую карьеру и существенно увеличил свои гонорары за выступления. Однако расставание пары было не самым красивым. Выяснилось, что бойфренд изменял Дженнифер и пользовался ее доверием в корыстных целях. Не очень по-мужски.

Бритни Спирс

У Бритни была история, похожая на ту, что случилась у Джей Ло и Каспера Смарта. В какой-то момент певица влюбилась в танцовщика Кевина Федерлайна. После свадьбы возлюбленный артистки не считал своим долгом уделять время беременной жене, предпочитая тусоваться в ночных клубах. После того, как Бритни подала на развод, Кевин добился того, чтобы все подарки супруги остались у него, а также получил от нее отступные в размере $500 тысяч за каждый год брака. Кстати, на днях стало известно, что Федерлайну удалось увеличить сумму алиментов, которую выплачивает ему Бритни.

Мадонна

В свое время Хесуса Луса называли новым той-боем Мадонны. Манекенщика такие отношения полностью устраивали: его не угнетал тот факт, что он жил за счет своей возлюбленной и свободно распоряжался ее финансами. Боле того, за время отношений с поп-дивой он стал обладателем просторной квартиры и роскошных апартаментов, а еще получил несколько хороших контрактов с ведущими модельными агентствами мира. Неплохо, однако!