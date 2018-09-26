«Папина дочка» перестала скрывать беременность

Слухи о беременности Дарьи Мельниковой появились еще в начале августа. Однако актриса никак не комментировала предположения, которые высказывали поклонники на страницах ее микроблога. Не отрицала их, но и не подтверждала даже тогда, когда об ее «интересном положении» объявило руководство театра, в котором Мельникова служит.

Но пару дней назад Даша, наконец, выложила на личной страничке фотографию, которая не дает усомниться: «папина дочка» готовится стать мамой во второй раз. На снимке Мельникова позирует возле входа в клинику, где, судя по всему, наблюдается. Даша впервые показала довольно внушительный животик.

Напомним, что у Дарьи Мельниковой и ее мужа Артура Смольянинова уже подрастает сын, тезка отца. О первой беременности, супруги, кстати, тоже не распространялись и до сих пор прячут лицо сына от лишних глаз.