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«Папина дочка» перестала скрывать беременность
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«Папина дочка» перестала скрывать беременность 

Рамблер 26 сентября 2018
Слухи о беременности Дарьи Мельниковой появились еще в начале августа. Однако актриса никак не комментировала предположения, которые высказывали поклонники на страницах ее микроблога. Не отрицала их, но и не подтверждала даже тогда, когда об ее «интересном положении» объявило руководство театра, в котором Мельникова служит.
Но пару дней назад Даша, наконец, выложила на личной страничке фотографию, которая не дает усомниться: «папина дочка» готовится стать мамой во второй раз. На снимке Мельникова позирует возле входа в клинику, где, судя по всему, наблюдается. Даша впервые показала довольно внушительный животик.
Напомним, что у Дарьи Мельниковой и ее мужа Артура Смольянинова уже подрастает сын, тезка отца. О первой беременности, супруги, кстати, тоже не распространялись и до сих пор прячут лицо сына от лишних глаз.
Скоро у маленького Артура появится брат или сестра: пол будущего ребенка звездная пара хранит в секрете.
Женский форум5
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