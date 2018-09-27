Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина

Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке долгих 14 лет. Образцово-показательная семья для шоу-бизнеса. Однако, поклонники пары недоумевают, почему они так и не решились на рождение совместных детей.

"Тема детей в семье Валерии и Пригожина покрыта множеством тайн. Пара определенно хочет родить наследников и всерьез намерена завести детей, но никаких подробностей своим поклонникам и прессе сообщать не планируют",

По мнению ясновидящей, дети от предыдущих браков уже совсем взрослые, а заботы о новорожденном племяннике напомнили Валерии и Иосифу, какая это радость — заботиться о малышах, поэтому паре еще больше захотелось вновь стать родителями. У Валерии, к сожалению, уже были неудачные попытки забеременеть и выносить ребенка от Иосифа.