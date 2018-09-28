Брошенная мужем Стриженова показала сына

Актриса, звезда ток-шоу Александра Стриженова , приходящаяся внучкой легендарного артиста Олега Стриженова , отметила полгода своему сыну Алану. Причем женщина сообщила, что муж ее оставил, а ребенок не здоров.

Свежее фото малыша Александра Стриженова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке мальчик запечатлен лежащим на животе и смотрящим в камеру. "Сегодня тебе 6 месяцев моя Любовь! Спасибо что ты есть у меня — мой сладкий любимый малыш! Расти здоровым и радуй маму, братьев и сестер! Мы тебя обожаем (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала Стриженова.

Александра отметила, что отец забыл про этот "маленький праздник". "Но надеюсь, что ты у меня вырастишь настоящим мужчиной — и всегда будешь нести ответственность за родных и близких. Люблю тебя мое сердечко сладкое! Моя Любовь! Не хватает слов чтобы описать все мои чувства по отношению к тебе! Будь счастлив малыш, а я тебе в этом помогу!" — пообещала любящая мать.

Ранее Стриженова сообщила, что осталась одна с четырьмя детьми. "Что для меня самое страшное в этой жизни? Предательство. Предательство от человека, который кричит на всю Россию любил люблю и буду любить и… бросает тебя.. уходит… оставляя с больным ребенком без средств к существованию…" — объявила Александра.

В комментариях к посту она призналась, что муж ушел, оставив ее с "малышом-инвалидом". Интересно, что в настоящее время Стриженова ждет пятого ребенка. Она является суррогатной матерью для супружеской пары, причем в которой мужчина — известный актер. Об этом рассказала сама Александра в новом выпуске ток-шоу "Звезды сошлись".