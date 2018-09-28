Ещё
Брошенная мужем Стриженова показала сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брошенная мужем Стриженова показала сына 

Дни.ру + ещё 5 28 сентября 2018
Фото: Дни.ру
Актриса, звезда ток-шоу Александра Стриженова, приходящаяся внучкой легендарного артиста Олега Стриженова, отметила полгода своему сыну Алану. Причем женщина сообщила, что муж ее оставил, а ребенок не здоров.
Свежее фото малыша Александра Стриженова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке мальчик запечатлен лежащим на животе и смотрящим в камеру. "Сегодня тебе 6 месяцев моя Любовь! Спасибо что ты есть у меня — мой сладкий любимый малыш! Расти здоровым и радуй маму, братьев и сестер! Мы тебя обожаем (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала Стриженова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня тебе 6 месяцев моя Любовь! Спасибо что ты есть у меня-мой сладкий любимый малыш! Расти здоровым и радуй маму, братьев и сестёр! Мы тебя обожаем. Очень жаль, что твой папа так и не заинтересовался тобой -и забыл что сегодня у тебя маленький праздник. Но надеюсь, что ты у меня вырастишь настоящим мужчиной-и всегда будешь нести ответственность за родных и близких. Люблю тебя мое сердечко сладкое! Моя Любовь! Не хватает слов чтобы описать все мои чувства по отношению к тебе! Будь счастлив малыш, а я тебе в этом помогу!

Публикация от  Александра Стриженова (@strizhenova_alexandra)

Александра отметила, что отец забыл про этот "маленький праздник". "Но надеюсь, что ты у меня вырастишь настоящим мужчиной — и всегда будешь нести ответственность за родных и близких. Люблю тебя мое сердечко сладкое! Моя Любовь! Не хватает слов чтобы описать все мои чувства по отношению к тебе! Будь счастлив малыш, а я тебе в этом помогу!" — пообещала любящая мать.
Ранее Стриженова сообщила, что осталась одна с четырьмя детьми. "Что для меня самое страшное в этой жизни? Предательство. Предательство от человека, который кричит на всю Россию любил люблю и буду любить и… бросает тебя.. уходит… оставляя с больным ребенком без средств к существованию…" — объявила Александра.
В комментариях к посту она призналась, что муж ушел, оставив ее с "малышом-инвалидом". Интересно, что в настоящее время Стриженова ждет пятого ребенка. Она является суррогатной матерью для супружеской пары, причем в которой мужчина — известный актер. Об этом рассказала сама Александра в новом выпуске ток-шоу "Звезды сошлись".
Дни.ру: последние новости
"Уже не влюбленные и не друзья": Кристина Орбакайте откровенно о муже Только не Джоли: кому достанется наследство Брэда Питта "Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину
Женский форум10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе7
Что стало с первой советской королевой красоты60
Кошкина простила любимого и собирается за него замуж
«Живу с тремя и не могу выбрать»291
Звезды, не дожившие до 302
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
03:45
Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом
Звёзды
00:48
Пугачева порадовала поклонников фотографией внучки
Звёзды
00:34
«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой
Звёзды
12:05
Модели-трансгендеры, вдохновившие мир
Красота Звёзды
04:40
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе
Звёзды
00:59
Что стало с Анной Семенович
Звёзды Шоу-бизнес
03:15
Что стало с солисткой «Миража»
Звёзды
05:32
Знаменитости, признавшие внебрачных детей
Звёзды Дети
05:11
Российские звезды, победившие рак
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение