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Звезды, которых мужья заставляли худеть
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Звезды, которых мужья заставляли худеть 

Рамблер 3 часа назад
В 2004 году певица Ирина Дубцова победила в проекте «Фабрика звёзд-4». Во время одного из отчётных концертов в прямом эфире молодой человек Ирины Роман Черницын, солист группы Plazma, сделал ей предложение, которая она приняла. Влюблённые сразу же поженились, через пару лет у них появился сын, но ещё через некоторое время союз распался. Позднее выяснилось, что Роман постоянно тиранил супругу и заставлял её худеть. Ирине, склонной к полноте, похудение давалось нелегко. В конце концов он сбросила вес не без помощи врачей, но брак это не спасло. Но Ирина была не единственной знаменитостью, которой супруг неприкрыто намекал на несовершенство форм.
Похожая ситуация сложилась в семье певицы Наташи Королёвой и Сергея Глушко. Наталья всегда была обладательницей аппетитных форм, а Сергею, который занимается стриптизом, хотелось, чтобы у неё была спортивная фигура. Но Глушко не просто покритиковал формы жены, но и сам проводил с ней время в спортивном зале. Такие совместные тренировки не только помогли Королевой сбросить килограммы, но и сплотили пару.
Тина Канделаки, Ани Лорак, Юлия Началова, Анита Цой — всем этим дамам пришлось худеть, потому что их мужья не любили полноту. Как они справились с проблемой? Узнайте это из видео.
Женский форум
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