Тайны личной жизни Валерия Леонтьева

В небольшом посёлке в республике Коми в марте 1949 родился мальчик, и никто даже предположить не мог, что через несколько десятилетий он прославится и будет царить на советской, а потом и российской эстраде. Валерий Леонтьев с восьмидесятых годов успешно выступает. С 1980 по 1992 год он получал титул певца года и до сих пор никому не удалось приблизиться к этому достижению.

В молодости Валерий перепробовал массу профессий, но поначалу поступил в горный институт. Через три года он понял, что его призвание — выступать на сцене, поэтому перешёл в институт культуры. С первых же выступлений молодой исполнитель полюбился публике. В отличие от статичных советских певцов, он был невероятно подвижным, заряжал потрясающей энергетикой и по-настоящему заводил публику. Пристрастие к экстравагантным костюмам и фантастическая хореография сделали его кумиром молодёжи. Яркий, эпатажный, харизматичный Валерий Леонтьев моментально стал одним из лидеров эстрады. Но если на сцене он всегда был откровенен со зрителем, то личную жизнь тщательно оберегал.

Смотрите видео и узнайте, какие секреты скрывает Валерий Леонтьев.