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Изменившаяся Виктория Тарасова нашла новую любовь
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Изменившаяся до неузнаваемости Тарасова нашла новую любовь 

Дни.ру + ещё 1 27 сентября 2018
Фото: Дни.ру
Звезда сериала "Глухарь", актриса Виктория Тарасова сменила имидж. Артистка, которая после развода никак не могла найти любовь, призналась, что в ее жизни появился некий мужчина.
Виктория Тарасова встретила журналистов "Пятого канала" в неожиданном виде. Артистка, чьи рыжие волосы были буквально ее визитной карточкой, сменила имидж. Актриса пояснила, что перекрасилась для нового проекта. Однако уточнять, что это за работа, она не стала.
Также Виктория предпочитает не распространяться о новом чувстве. Не секрет, что актриса уже 20 лет в разводе, однако за столь долгий срок так и не обзавелась надежным мужским плечом. "Душа слишком изранена, чтобы бросаться в отношения", — объяснила Тарасова. При этом актриса дала понять, что у нее нет завышенных требований к кандидатам.
"Мне не надо читать стихи сутками и боготворить, говорить, какая я. Я сама знаю, какая я. Мне надо молча прийти и что-то сделать", — коротко высказалась Виктория. Впрочем, сейчас ситуация изменилась. Она призналась, что "дала шанс". "Посмотрю, может, все будет хорошо. Потому что сейчас внутри что-то произошло, наверно, почувствовалось… Посмотрим", — сообщила актриса.
Напомним, муж оставил Викторию Тарасову, когда она ждала ребенка. "Там была такая ситуация. В общем, не сошлись мы, наверно, характерами. Проходят годы, ты начинаешь анализировать. В тот момент ты не понимал, что произошло. Человек, наверно, просто понял, что ему не нужна семья и ушел перед родами", — рассказала Виктория.
Съемки в сериале "Глухарь" стали отдушиной для актрисы. Из-за работы ей пришлось позвать на помощь родителей, которые жили в Смоленске. Однако прямо в день ее рождения у актрисы умирает отец. "Резко и неожиданно. Я три месяца не плакала, наверно, потому что когда отец умер, я не понимала, что делать. У меня был ужас, что я не накормлю ребенка завтраком", — объяснила Тарасова, которой в ту пору приходилось содержать семью на мизерную зарплату.
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