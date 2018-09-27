Кристина Орбакайте: «Уже не влюбленные и не друзья»

«Уже не влюбленные и не друзья»: Кристина Орбакайте откровенно о муже

Кристина Орбакайте в новом интервью рассказала о взаимоотношениях с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым , с которым вместе уже 15 лет. Артистка убеждена, что они не уже не друзья и не влюбленные, а родные люди.

Кристина Орбакайте убеждена, что залогом долгого и счастливого брака являются поддержка и понимание. "Вы должны быть друзьями, соратниками, которые при этом безумно любят, нуждаются и не могут обойтись друг без друга. Это должен быть союз, в котором действительно нет секретов и скелетов в шкафу, когда можешь поделиться самым сокровенным, тем, что не расскажешь даже родителям. Это уже не влюбленные и не друзья, а по-настоящему родные люди", — убеждена Орбакайте.

У артистки трое детей: взрослые сыновья Никита и Дени и дочь Клавдия. Девочка появилась на свет, когда Кристине было 40 лет. "Все получилось очень даже гармонично. Сложился некий пазл: не будь у меня Клавдии, я была бы мамой сыновей, которая даже не догадывается, как это сложно — растить дочь", — призналась артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 31 Авг 2018 в 4:59 PDT Кристина убеждена, что с "мальчиками хорошо" в плане быта и разговоров. А девочки это "другая планета". "С ними нужно быть очень аккуратными, филигранно строить каждую фразу. Девочки все видят, все замечают, все чувствуют", — отметила Орбакайте.

Сейчас певица смотрит на жизнь иначе, она старается себя контролировать и даже в чем-то переучивать. Разумеется, в отношениях с дочерью у Кристины случаются и ссоры. Даже если вспылит, то все равно старается разговаривать с Клавдией. "Предлагаю: "Мы обе не можем договориться, поэтому в случае ссоры давай обниматься и больше не выяснять отношения". Она соглашается. Клавдия меня тоже многому учит", — цитирует Кристину Орбакайте Woman.ru

Семья для артистки — фундамент, то, что позволяет оставаться на плаву в любой ситуации. Она объяснила: "Главное, чтобы в семье было чувство единомыслия, несмотря на разные взгляды, вкусы и предпочтения. Семья — это любовь. Любовь, которая всегда поддерживает, понимает и спасает ".