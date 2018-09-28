Что стало с первой советской королевой красоты

Во времена перестройки СССР начал сближаться с западными странами, и немыслимые до этого конкурсы красоты стали вполне реальными, первым из которых был конкурс "Московская красавица", проведенный в 1988 году. Как сложилась судьба победительницы рассказываем в нашем материале.

Десятиклассница Мария Калинина уже успела поработать фотомоделью, и участие в конкурсе для нее было шансом заявить о себе, упускать который не хотелось. Требований у организаторов было много, а времени мало. Поэтому даже туфли для дефиле пришлось взять мамины, юбку-карандаш одолжила мамина знакомая, а слитный купальник с тигровым принтом — лучшая подруга.

Сама Мария признавалась, что победа в конкурсе стала для нее полной неожиданностью, и она ожидала, что первый приз достанется Оксане Фандере . Но жюри решило иначе.

Затем начались зарубежные поездки, сначала Италия, потом США. В Америке Мария встречалась с президентом Бушем-старшим , она готовилась к встрече и выдала целые куски заученного текста про Советский Союз, перестройку и Горбачева.

Когда ей предложили переехать в Америку, Мария не раздумывая согласилась. Но ей пришлось пройти курсы актерского мастерства. Работа нашлась в Голливуде. В основном Мария исполняла роли злодеек и наемных убийц, а известность ей принесла картина "Остаться в живых", в которой она сыграла графиню-кровопийцу.

В какой-то момент Мария поняла, что живет от проекта к проекту, а между ними не может найти себя. Тогда она заинтересовалась индийской философией и оказалась в центре "Голден Бридж", куда, кстати, ходят Синди Кроуфорд Дэвид Духовны . После 40-дневного курса медитации Мария поняла, что это именно то, что она искала.

Maria Kalinina/Facebook

Она оставила актерскую карьеру и сейчас ведет занятия по кундалини-йоге. А муж ее поддерживает во всех начинаниях.