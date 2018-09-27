«Это и есть счастье»: Ксения Собчак поделилась нежными фото с сыном

Ксения Собчак, о второй представлял которой на днях сообщил ее представитель, поделилась с фолловерами новыми фотографиями с сыном Платоном. Телеведущая вместе с ребенком запечатлена на отдыхе. На первом снимке Ксения что-то говорит сыну, а на втором нежно целует мальчика.

На свете есть человек, который всегда мне рад. Оказывается, это и есть счастье,

— подписала фото Ксения.

К слову, Собчак с появлением сына стала гораздо мягче, а главное — в корне изменила свое отношение к детям и матерям. Напомним, несколько лет назад в Сети бурно обсуждали скандальный разговор Ксении с консьержем дома, в котором телеведущая заявляла, что ненавидит детей, а также заявляла, что сама не собирается рожать. Собчак и сама заметила изменения в себе.