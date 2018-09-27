Ксения Собчак поделилась нежными фото с сыном

36-летняя Ксения Собчак опубликовала трогательное признание сыну Платону.
Ксения Собчак, о второй представлял которой на днях сообщил ее представитель, поделилась с фолловерами новыми фотографиями с сыном Платоном. Телеведущая вместе с ребенком запечатлена на отдыхе. На первом снимке Ксения что-то говорит сыну, а на втором нежно целует мальчика.
На свете есть человек, который всегда мне рад. Оказывается, это и есть счастье,
— подписала фото Ксения.
К слову, Собчак с появлением сына стала гораздо мягче, а главное — в корне изменила свое отношение к детям и матерям. Напомним, несколько лет назад в Сети бурно обсуждали скандальный разговор Ксении с консьержем дома, в котором телеведущая заявляла, что ненавидит детей, а также заявляла, что сама не собирается рожать. Собчак и сама заметила изменения в себе.
Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!