Российские звезды, победившие рак

Мы до сих пор воспринимаем диагноз «рак» как смертный приговор, хотя во многих случаях онкологические заболевания можно вылечить. Эти звёзды когда-то услышали страшный диагноз, но смогли победить недуг.

1. Певица Юлия Волкова в 2012 году узнала, что у неё рак щитовидной железы. К счастью, болезнь была обнаружена на первой стадии. Во время операции врачи задели голосовые связки, лишив певицу голоса. К счастью, корейские специалисты помогли Юлии справиться и с этим, так что сейчас она выступает и ведёт активную жизнь.

2. Певица Светлана Сурганова долго старалась не замечать болезненные ощущения, а когда всё-таки обратилась к врачу, сразу же оказалась в операционной. После операции медики сообщили, что у неё рак кишечника. За первой операцией последовала вторая, а спустя несколько лет и третья. Сегодня Светлана здорова.