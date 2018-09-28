Ещё
Российские звезды, победившие рак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские звезды, победившие рак 

Рамблер 2 часа назад
Мы до сих пор воспринимаем диагноз «рак» как смертный приговор, хотя во многих случаях онкологические заболевания можно вылечить. Эти звёзды когда-то услышали страшный диагноз, но смогли победить недуг.
1. Певица Юлия Волкова в 2012 году узнала, что у неё рак щитовидной железы. К счастью, болезнь была обнаружена на первой стадии. Во время операции врачи задели голосовые связки, лишив певицу голоса. К счастью, корейские специалисты помогли Юлии справиться и с этим, так что сейчас она выступает и ведёт активную жизнь.
2. Певица Светлана Сурганова долго старалась не замечать болезненные ощущения, а когда всё-таки обратилась к врачу, сразу же оказалась в операционной. После операции медики сообщили, что у неё рак кишечника. За первой операцией последовала вторая, а спустя несколько лет и третья. Сегодня Светлана здорова.
3. Писательнице Дарье Донцовой сразу объявили, что в неё рак груди четвёртой степени. Ей пришлось пройти через множество операций, облучение и химиотерапию, однако Дарья всё выдержала. Донцова отвлекала себя от мыслей о смерти написанием книг, и именно это помогло ей перенести сложное лечение и победить недуг. Более двух десятков лет Дарья живёт без онкологии.
Что пережили певица Лайма Вайкуле, актриса Кристина Кузьмина, актёр Эммануил Виторган, певец Владимир Лёвкин, актёр Андрей Гайдулян, и как они справились с болезнью, узнайте из ролика.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с первой советской королевой красоты33
Боня расстегнула блузку перед поклонниками15
«Живу с тремя и не могу выбрать»243
Что еще вы не знали о сексе5
Звезды, которых мужья заставляли худеть
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
03:45
Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом
Звёзды
00:34
«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой
Звёзды
03:15
Где сейчас солистка «Миража»
Звёзды
05:32
Знаменитости, признавшие внебрачных детей
Звёзды Дети
05:11
Российские звезды, победившие рак
Звёзды Здоровье
04:44
Певицы, которыми восторгались в нулевые
Звёзды
04:40
Странный фастфуд на любителя
Еда
04:16
Тайны личной жизни Валерия Леонтьева
Звёзды
04:37
Звезды, которых мужья заставляли худеть
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение