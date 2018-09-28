Только не Джоли: кому достанется наследство Брэда Питта

Стало известно содержание завещания голливудского актера Брэда Питта . Согласно его последней воле, все средства должны достаться его детям, а не "злобной Анджелине ".

Уже два года длится бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли. Супруги отстаивают свои интересы и не намерены отступать ни на шаг. Несмотря на то, каким получится итог, Брэд Питт, говорят, уже подготовил завещание. Согласно его последней воле, все имущество должно распределиться в равных частях между его шестью детьми. Причем, по слухам, голливудский актер делает все от него зависящее, чтобы деньги не достались Анджелине Джоли.

Дело не в том, что 54-летний актер почувствовал себя плохо и ли обнаружил опасное заболевание. Наоборот, после расставания с женой Брэд похудел, завязал с плохими привычками и пристрастиями, посещает психолога, занимается спортом и старается вести здоровый образ жизни. "Во время развода Брэд увидел, какой злобной может быть Анджелина. Это заставило его не доверять ей. Особенно в том, что касается денег", — рассказали изданию Radar Online люди из близкого окружения актера.

Согласно их данным, артист создает трастовый фонд в 250 миллионов долларов. Эти деньги в конечном счете и достанутся его сыновьям Мэддоксу, Паксу и Ноксу и дочерям Захаре, Шайло и Вивьен. Доступ к фонду они получат после его смерти, разумеется. Отметим, что 250 миллионов — это примерная сумма. Ведь вначале в результате развода Питту придется отдать Джоли половину имущества и средства на содержание детей.

Впрочем, согласно словам источника, у актера "куча денег", поэтому можно не беспокоиться за будущность наследников даже при условии, что Джоли отхватит большую часть совместно нажитых капиталов. К слову, неизвестно, в курсе ли Анджелина замысла Брэда.