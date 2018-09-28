Ещё
Только не Джоли: кому достанется наследство Брэда Питта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Только не Джоли: кому достанется наследство Брэда Питта 

Дни.ру 28 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Стало известно содержание завещания голливудского актера Брэда Питта. Согласно его последней воле, все средства должны достаться его детям, а не "злобной Анджелине".
Уже два года длится бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли. Супруги отстаивают свои интересы и не намерены отступать ни на шаг. Несмотря на то, каким получится итог, Брэд Питт, говорят, уже подготовил завещание. Согласно его последней воле, все имущество должно распределиться в равных частях между его шестью детьми. Причем, по слухам, голливудский актер делает все от него зависящее, чтобы деньги не достались Анджелине Джоли.
Дело не в том, что 54-летний актер почувствовал себя плохо и ли обнаружил опасное заболевание. Наоборот, после расставания с женой Брэд похудел, завязал с плохими привычками и пристрастиями, посещает психолога, занимается спортом и старается вести здоровый образ жизни. "Во время развода Брэд увидел, какой злобной может быть Анджелина. Это заставило его не доверять ей. Особенно в том, что касается денег", — рассказали изданию Radar Online люди из близкого окружения актера.
Согласно их данным, артист создает трастовый фонд в 250 миллионов долларов. Эти деньги в конечном счете и достанутся его сыновьям Мэддоксу, Паксу и Ноксу и дочерям Захаре, Шайло и Вивьен. Доступ к фонду они получат после его смерти, разумеется. Отметим, что 250 миллионов — это примерная сумма. Ведь вначале в результате развода Питту придется отдать Джоли половину имущества и средства на содержание детей.
Впрочем, согласно словам источника, у актера "куча денег", поэтому можно не беспокоиться за будущность наследников даже при условии, что Джоли отхватит большую часть совместно нажитых капиталов. К слову, неизвестно, в курсе ли Анджелина замысла Брэда.
Дни.ру: последние новости
"Уже не влюбленные и не друзья": Кристина Орбакайте откровенно о муже Болезненно худой Нагиев взволновал измученным видом "Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе7
Что стало с первой советской королевой красоты60
Кошкина простила любимого и собирается за него замуж
«Живу с тремя и не могу выбрать»291
Звезды, не дожившие до 302
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
03:45
Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом
Звёзды
00:48
Пугачева порадовала поклонников фотографией внучки
Звёзды
00:34
«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой
Звёзды
12:05
Модели-трансгендеры, вдохновившие мир
Красота Звёзды
04:40
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе
Звёзды
00:59
Что стало с Анной Семенович
Звёзды Шоу-бизнес
03:15
Что стало с солисткой «Миража»
Звёзды
05:32
Знаменитости, признавшие внебрачных детей
Звёзды Дети
05:11
Российские звезды, победившие рак
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение