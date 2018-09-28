Знаменитости, признавшие внебрачных детей

Далеко не всякий мужчина, у которого появился ребёнок на стороне, признаётся в этом. Что уж говорить о публичных людях, которые постоянно находятся в центре внимания. Однако эти звёздные отцы набрались мужества и признали появление внебрачных детей.

1. У актёра Валентина Гафта в молодости был непродолжительны роман с художницей Еленой. Уже после завершения отношений она родила сына, но Гафта в известность не поставила. О том, что у него растёт наследник, актёр узнал, когда мальчику было 3 года. Вскоре Елена с сыном улетела в Бразилию, так что сына Валентин Гафт увидел, когда тому было уже 40 лет. Валентин Иосифович и Вадим сразу нашли общий язык.

2. Владимир Кузьмин узнал, что у него есть дочь, в 2013 году. Мать девушки провела с любимым певцом всего одну ночь, но забеременела. Владимир прекрасно отнёсся к новости и принял родственницу с распростёртыми объятьями.