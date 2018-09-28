Знаменитости, признавшие внебрачных детей 

Далеко не всякий мужчина, у которого появился ребёнок на стороне, признаётся в этом. Что уж говорить о публичных людях, которые постоянно находятся в центре внимания. Однако эти звёздные отцы набрались мужества и признали появление внебрачных детей.
1. У актёра Валентина Гафта в молодости был непродолжительны роман с художницей Еленой. Уже после завершения отношений она родила сына, но Гафта в известность не поставила. О том, что у него растёт наследник, актёр узнал, когда мальчику было 3 года. Вскоре Елена с сыном улетела в Бразилию, так что сына Валентин Гафт увидел, когда тому было уже 40 лет. Валентин Иосифович и Вадим сразу нашли общий язык.
2. Владимир Кузьмин узнал, что у него есть дочь, в 2013 году. Мать девушки провела с любимым певцом всего одну ночь, но забеременела. Владимир прекрасно отнёсся к новости и принял родственницу с распростёртыми объятьями.
3. Сергей Безруков был в браке с Ириной Безруковой, но общих детей у них не было. В2013 году пошли слухи, что после интриги с актрисой из Петербурга Сергей стал отцом. Ни сам актёр, ни жена комментариев по этому поводу не давали. Спустя пару лет этот брак распался, а Сергей женился на режиссёре Анна Матисон. В этой семье у него родилась дочь, а после он публично признал, что у него действительно есть ещё одна дочь и сын, появившиеся вне брака.
Почему Денис Клявер вдруг рассказал, что коллега Ева Польна родила ему дочку, как принял внебрачного сына Михаил Пореченков, когда Андрей Макаревич узнал о взрослой дочери, почему Александр Серов уверяет, что у него нет внебрачного ребёнка, как относится к внебрачному сыну Александр Семчев и зачем раздула скандал любовница Евгения Жарикова, узнайте из сюжета.