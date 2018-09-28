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Где сейчас солистка «Миража»
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Где сейчас солистка «Миража» 

Рамблер 1 час назад
Советская поп-группа «Мираж» образовалась в 1986 году. Первой солисткой коллектива была Маргарита Суханкина. Она записала три песни, но потом приняла решение отказаться от карьеры в «Мираже»: Суханкина намеревалась стать оперной певицей и уже выступала в Большом театре и не хотела, чтобы её видели в поп-коллективе. Вместо Маргариты в группу пригласили Наталью Гулькину.
До 1988 года Наталья была лицом «Миража», она записала первый альбом и отправилась на гастроли по стране. Андрей Литягин, основатель коллектива и композитор, в это время вернулся к идее использовать голос Маргариты Суханкиной и предложил Наталье выступать под фонограмму. Певицу это не устроило, группу она покинула и стала петь в составе ансамбля «Звёзды». С 1992 года Гулькина выступала сольно, но в 2004 году вместе с Литягиным и Суханкиой Наталья возродила «Мираж». В 2011 году солистки расстались окончательно и сейчас Наталья выступает одна.
54-летняя Наталья — дважды мама: от первого брака у неё есть сын, которому сейчас уже 34, от третьего — дочь. Певица замужем за четвёртым супругом, врачом-педиатром.
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