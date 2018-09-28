Рыжий «Иванушка» встревожил поклонников

Певец Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в соц. сети Instagram видео, в котором отображена его поездка по Сочи.

Артист прокомментировал публикацию так: «В Москву задом наперёд!». Андрей также показал себя в закрытой маске для обеспечения анонимности. Многие поклонники испугались за певца, так как ему было сложно совершать маневры и следить за дорогой.

«Это какой-то сверх экстрим, по-моему», — написали читатели, а также попросили Андрея соблюдать технику безопасности.