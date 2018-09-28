Что стало с Анной Семенович

Анна Семенович: вопреки болезни к Олимпу славы

Известная певица и актриса из-за тяжелой болезни вынуждена была пойти в фигурное катание, и из-за травмы же его покинула. Но это не помешало ей покорить музыкальный Олимп.

Не было счастья…

Будущая певица, актриса и просто мечта многих мужчин Аня Семенович родилась в Москве. По тем временам, ее семья была более чем зажиточной — отец заведовал меховым ателье, мама работала экономистом в нескольких крупных предприятиях. Казалось бы, все будет хорошо, но внезапно малышка в возрасте двух лет заболевает ревматоидным артритом. Ребенка на полгода кладут в больницу, и, чтобы быть рядом с дочкой, мама устраивается в клинику санитаркой и уборщицей. Девочка выздоравливает, но врачи настоятельно рекомендуют ей заниматься зимними видами спорта. Таким образом, в возрасте трех лет она попадает в фигурное катание. Параллельно, ее записывают в музыкальную и танцевальную школы.

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Девочка довольно быстро добивается успехов в спорте и уже с ранних классов начинает ездить на различные соревнования, в том числе и за границу. Это мгновенно сказывается на учебе по нескольким параметрам. Одноклассники считали ее выскочкой и задавакой, поскольку с соревнований она привозила модные вещи. Некоторые учителя с пониманием относились к тому, что она пропускала занятия из-за соревнований, другие же откровенно «валили». Также у нее не оставалось времени на такие школьные развлечения как дискотеки и вечеринки. Всего же за время обучения Аня сменила пять школ.

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Но все это с лихвой компенсировалось успехами в спорте. Иначе быть и не могло, ведь ее тренерами были такие легенды советского спорта как Геннадий Карпонос и Наталия Линичук. Под их руководством Анна неоднократно выигрывает различные международные соревнования, становится серебряным призером Чемпионата России в возрасте 20 лет. Также в паре с Романов Костомаровым занимает десятое место в европейском чемпионате, тринадцатое — в мировом первенстве. Она получает звание мастера спорта РФ международного класса, казалось бы, все идет только вверх. Но внезапно она получает травму колена и уже больше не может выходить на лед как профессионал. Также ей приходится расстаться с мечтами об участии в зимней Олимпиаде.

«Блестящее» продолжение

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Закончив со спортивной карьерой, Анна чувствовала себя растерянной. Ее приглашали выступать в ледовое шоу, но она отказалась. И здесь пригодились прошлые занятия вокалом. С помощью своего знакомого продюсера Даниила Мишина она попадает в группу «Ангелы Чарли». Больших высот группа не достигла, но Семенович замечают и приглашают работать на телевидение комментатором спортивных программ. По мере роста популярности, ее приглашают вести музыкальную передачу на канал «СТС». И там Анне приходится брать интервью у группы «Блестящие». Она настолько органично вписывается в коллектив во время съемки, что продюсеры приглашают ее в качестве четвертой участницы. Семенович принимает приглашение не раздумывая, и тут начинается ее звездный час на музыкальном Олимпе.

Понимая, что век «девочковых» групп не долог, Анна активно продвигает себя в отдельных клипах, снимается в фильмах и сериалах, принимает участие в различных телешоу, в том числе и «Звезды на льду» и «Ледниковый период». Постепенно ее личная популярность растет, и в 2007 году она уходит из «Блестящих».

Анна и бюст

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Наработав имя, она начинает сольную карьеру, записывает альбомы, продолжает съемки в кино, работу на телевидении. Ее визитной карточкой становится грудь. Она снимается для мужских журналов, всячески акцентирует внимание на своих формах. При этом, Семенович утверждает, что не прибегала ни какой пластике, и это ее природные данные. Многие злопыхатели утверждают обратное, но если сопоставить ее фото различных лет, принимая во внимание общие пропорции тела и бюста, то вполне вероятно, что она говорит правду. Как бы то ни было, он это ее самая заметная часть, хотя сама Анна относится к этому с известной долей иронии, и зовет ее «своей кормилицей». Шутки шутками, но один из ее психически неуравновешенных поклонников даже убил человека, оскорбившего при нем певицу.

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Естественно, что столь выдающаяся часть тела привлекают к себе внимание мужчин. Ей приписывают романы со всеми более-менее заметными звездами мужского пола. Хотя о ее официальных отношениях с противоположным полом достоверных сведений нет. Известно, что одно время она встречалась с продюсером Мишиным, банкиром Аукуратовым. Из разных источников можно узнать, что сейчас она живет с бизнесменом Дмитрием Кашинцевым. Анна уверена, что она нашла свою вторую половинку, но официальных подтверждений этому пока нет. Недавно Семенович объявила, что должна родить себе ребенка к сорока годам, и будет ли она к тому моменту замужем, ей безразлично. Глядя на историю ее жизни, сомневаться в ее решимости и умении добиваться своего не приходится.