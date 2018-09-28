Пугачева порадовала поклонников фотографией внучки 

В Сети отметили сходство девочки со звездной мамой.
Знаменитая певица Алла Пугачева не часто делится семейными снимками. В отличие от своего мужа Максима Галкина артистка предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако иногда делает исключения. Так, Алла Пугачева решила немного рассказать о своей внучке Клавдии. Певица поделилась милым снимком шестилетней девочки.
"Скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние, и все в одном «флаконе» по имени КЛАУДИЯ. ❤️❤️❤️", — с любовью написала Алла Пугачева.
«Чудесная», «Девочка-куколка», «Само очарование», «Ангелочек!🙏🙏🙏Хорошего, светлого будущего!», «Маленькая Кристина. Очень похожа», «Славный ребенок», «Какая чудесная девочка! У Вас прекрасная внучка!» — прокомментировали поклонники в Instagram.
Напомним, у знаменитой артистки трое внуков. Их подарила звездной маме Кристина Орбакайте. Певица с 2005 года замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. У пары растет дочь Клавдия, которая появилась на свет в 2012 году. Кроме того, певица вырастила двух сыновей от союзов с певцом Владимиром Пресняковым — младшим (Никита Пресняков) и бизнесменом Русланом Байсаровым (Дени Байсаров).
К слову, Кристина Орбакайте призналась, что воспитывать дочь сложнее, чем сыновей.
"Не будь у меня Клавдии, я была бы мамой сыновей, которая даже не догадывается, как это сложно — растить дочь. С мальчиками хорошо: джинсы, майка и гулять. Если беседы, то о поведении и планах на жизнь. А девочки — это другая планета. С ними нужно быть очень аккуратными, филигранно строить каждую фразу. Девочки все видят, все замечают, все чувствуют", — рассказала Кристина Орбакайте в интервью изданию «Woman.ru».
«Поскольку у меня был опыт воспитания мальчиков, плюс ко всему я была такая молодая и беспечная, то, конечно, сегодня все иначе. К вопросам с Клавдией я подхожу уже как опытная мать, которая старается не повторять ошибок, которые были с мальчиками. Сегодня я обдумываю каждый свой шаг, каждое слово. Сейчас другое поколение детей: они развиваются намного быстрее, чем 10 лет назад», — призналась певица.
А недавно Кристина Орбакайте порадовала подписчиков редким семейным фото. В кадре звездная мама сидит в окружении своих троих детей. Поклонники искренне порадовались за Кристину Орбакайте.
"Счастливое утро мамы❤️ Сыночки и лапочка дочка))", — подписала трогательное фото певица.
«Какие взрослые и красивые детки. Кристина, отлично выглядите, молодая мама. Так держать!», «А что еще нужно для материнского счастья! Молодцы!», «Счастливая, красивая семья. Всего вам хорошего 💕💕💕!», «Детки все совершенно разные и друг на друга не похожи, но красивые все!», «Как классно… как хочется, чтоб всегда так было, но дети растут…», «Никита возмужал👍 прекрасная семья, замечательные дети👍👏🙌😍», — отреагировала аудитория в Instagram.
Напомним, что Алла Пугачева в 2011 году вышла замуж за известного юмориста и телеведущего Максима Галкина. А позже супруги обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри.
На днях Гарри и Лиза отметили свой пятый день рождения. По данным журналистов, на праздник Алла Пугачева и Максим Галкин потратили не менее 1,5 млн рублей. На торжестве присутствовали многие звездные гости, а Гарри и Лиза прекрасно с ними повеселились.