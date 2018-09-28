Пугачева порадовала поклонников фотографией внучки

В Сети отметили сходство девочки со звездной мамой.

"Скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние, и все в одном «флаконе» по имени КЛАУДИЯ. ❤️❤️❤️", — с любовью написала Алла Пугачева.

«Чудесная», «Девочка-куколка», «Само очарование», «Ангелочек!🙏🙏🙏Хорошего, светлого будущего!», «Маленькая Кристина. Очень похожа», «Славный ребенок», «Какая чудесная девочка! У Вас прекрасная внучка!» — прокомментировали поклонники в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Zemtsova (@claudiazemtsova) 11 Авг 2018 в 1:07 PDT К слову, Кристина Орбакайте призналась, что воспитывать дочь сложнее, чем сыновей.

"Не будь у меня Клавдии, я была бы мамой сыновей, которая даже не догадывается, как это сложно — растить дочь. С мальчиками хорошо: джинсы, майка и гулять. Если беседы, то о поведении и планах на жизнь. А девочки — это другая планета. С ними нужно быть очень аккуратными, филигранно строить каждую фразу. Девочки все видят, все замечают, все чувствуют", — рассказала Кристина Орбакайте в интервью изданию «Woman.ru».

«Поскольку у меня был опыт воспитания мальчиков, плюс ко всему я была такая молодая и беспечная, то, конечно, сегодня все иначе. К вопросам с Клавдией я подхожу уже как опытная мать, которая старается не повторять ошибок, которые были с мальчиками. Сегодня я обдумываю каждый свой шаг, каждое слово. Сейчас другое поколение детей: они развиваются намного быстрее, чем 10 лет назад», — призналась певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 31 Авг 2018 в 4:59 PDT А недавно Кристина Орбакайте порадовала подписчиков редким семейным фото. В кадре звездная мама сидит в окружении своих троих детей. Поклонники искренне порадовались за Кристину Орбакайте.

"Счастливое утро мамы❤️ Сыночки и лапочка дочка))", — подписала трогательное фото певица.

«Какие взрослые и красивые детки. Кристина, отлично выглядите, молодая мама. Так держать!», «А что еще нужно для материнского счастья! Молодцы!», «Счастливая, красивая семья. Всего вам хорошего 💕💕💕!», «Детки все совершенно разные и друг на друга не похожи, но красивые все!», «Как классно… как хочется, чтоб всегда так было, но дети растут…», «Никита возмужал👍 прекрасная семья, замечательные дети👍👏🙌😍», — отреагировала аудитория в Instagram.

Напомним, что Алла Пугачева в 2011 году вышла замуж за известного юмориста и телеведущего Максима Галкина. А позже супруги обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри.

На днях Гарри и Лиза отметили свой пятый день рождения. По данным журналистов, на праздник Алла Пугачева и Максим Галкин потратили не менее 1,5 млн рублей. На торжестве присутствовали многие звездные гости, а Гарри и Лиза прекрасно с ними повеселились.