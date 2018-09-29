Шер рассказала о романе с Томом Крузом

В номинации «Знаменитости, которых трудно представить вместе», пока что с отрывом побеждают Том Круз и Шер. На днях 72-летняя певица неожиданно рассказала в интервью Daily Mail о знакомстве и последующем романе с Томом, который на тот момент был восходящей звездой.

«Впервые мы встретились в 1985 году на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в Малибу, но не обратили друг на друга особого внимания. Ему было 23, а мне 39. Все изменилось после приема у Рональда Рейгана в Белом доме, который был посвящен дислексии. Я была так удивлена, когда узнала, что Том тоже страдает ею! Мы оба выступили с речью в тот день, и, конечно, на самом приеме между нами ничего не было, но мы почувствовали острую связь. И вскоре начали встречаться», — вспомнила Шер. Причем, по ее словам, Том входит в топ-5 ее бывших возлюбленных.

Что же послужило причиной разрыва спустя год? Да то же, что и всегда: религиозные убеждения Круза. «Все эти вещи, связанные с сайентологией… Не мое. Я не могу этого понять и никогда не смогла бы, и мне это не нравится», — призналась Шер. В остальном же они с Томом расстались друзьями. «На этой неделе я ни с кем не встречаюсь, я все еще в поиске. Проблема, которая характерна для всех моих отношений, — я не могу спокойно ни с одним из них куда-нибудь пойти, — посетовала Шер напоследок. — Я знаю, что за каждым моим шагом следят, каждое фото попадет в соцсети. Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних».