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Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе
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Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе 

Рамблер 2 часа назад
В фильмографии актёра Адольфа Ильина три десятка фильмов. К сожалению, Адольф Алексеевич рано ушёл из жизни, но он оставил после себя двух сыновей, которые тоже связали жизнь с кино. Владимир и Александр Ильин — востребованные отечественные артисты, часто появляющиеся в фильмах. Сейчас актёрская династия Ильиных разрослась: Александр Ильин-младший, сын Александра Адольфовича, блистал в сериале «Интерны», но братья, Илья и Алексей, уже догоняют его. В российском кино есть и другие знаменитости, которые не афишируют родство.
1. Актриса и певица Анастасия Стоцкая и актёр Павел Майков — единоутробные брат и сестра. Мать родила Павла в первом браке, а Анастасию — во втором.
2. Актриса Евгения Симонова и писатель и телеведущий Юрий Вяземский — родные брат и сестра.
3. Актрисы Наталья и Светлана Антоновы — родные сёстры.
4. Актёры Олег и лев Борисовы — родные братья. Продолжательница династии — актриса Надежда Борисова, дочь Льва Ивановича.
5. Актёры Илья и Филипп Бледные — родные братья.
6. Актрисы Татьяна и Анна Казючиц — родные сёстры.
7. Актёр Константин Крюков — племянник режиссёра Фёдора Бондарчука. Мать Константина — актриса Алёна Бондарчук, родная сестра Фёдора.
Женский форум
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