Чехова умилила подписчиков трогательными фото с сыном

В Сети отметили, что Соломон повзрослел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 27 Сен 2018 в 8:07 PDT Известная телеведущая Анфиса Чехова прилетела в Грузию к сыну, который гостит у родных. Звездная мама соскучилась по своему малышу. Недавно Анфиса Чехова показывала, как ее сын отдыхает в Грузии с папой. А теперь решила поделиться нежными снимками с Соломоном. Поклонники отметили, что ребенок заметно подрос за лето.

"Безусловная ❤️", — кратко подписала снимки Анфиса Чехова.

«Прекрасный мальчик», «Какие милые», «Какая любовь)💖», «Подрос за лето парень!», «Прекрасно понимаю вас, это связь матери и сына! И только нам понятно, что это…», «Как вырос», «Солик так похож на Вас в детстве! Анфисочка, желаю Вам огромного счастья и безграничной любви😍😘😘», «Мне кажется, или Солик подрос?👍😍», «Душевное фото», — отреагировала аудитория в Instagram.

Кстати, в конце августа шестилетний Соломон улетел в гости к своему папе и бабушке с дедушкой в Грузию. Ребенок беззаботно отдыхал в деревне.

«Это запоминается на всю жизнь, время, проведенное в деревне🍎🍐🍋🍇🍉 Спасибо, Анфиса, за нахлынувшие воспоминания, полные счастливых моментов😘», «Так вырос! Красивый мальчик!», «Какой молодец, грузинский понимает и умеет разговаривать. Мама с папой молодцы. И вообще, Анфиса, у вас очень красивый сынок 🤗», «Какой уже большой, взрослеет», «Вах, такой красавчик😍вспомнилось детство😃👌спасибо🙋🏻‍♀️», — отреагировала аудитория в Instagram.

К слову, Анфиса Чехова не препятствует общению сына с родственниками. С бывшим мужем телеведущая сохранила дружеские отношения. Еще до отъезда сына в Грузию Анфиса Чехова признавалась, что прекрасно понимает желание родственников увидеть Соломона.

"Мой маленький грузинский мачо, уже совсем скоро улетает повидаться с родными в Грузию. А это значит, что я буду безумно скучать😞Но мой Малыш нарасхват! У него есть любящие папа с мамой, да еще и две пары бабушек-дедушек, и все хотят провести с ним время🙈☺️Повезло парню! С детства такая бешеная востребованность😂", — поделилась с подписчиками Анфиса Чехова.

Отметим, недавно Анфиса Чехова показала, как ее мама и сын весело проводят время. В кадре, которым поделилась телеведущая, Наталья Алексеевна Корчунова и внук Соломон стоят в одинаковых ярко-фиолетовых париках и забавно улыбаются.

"Внук VS Бабушка. Найди 10 отличий!", — подписала снимок Анфиса Чехова.

«Ахахааа, действительно, одно лицо!», «Ваша мама так похожа на красивую колоритную африканку», «Мне очень нравятся глаза и улыбка вашей мамы, очень милая и красивая женщина, дай Бог ей всего самого хорошего», «Отличие одно: одежда разная, а так ооочень похожи!» — комментировали поклонники в Instagram.

Правда, не все поверили, что на фото мама популярной артистки. Многие решили, что это просто коллаж с неизвестной женщиной. Однако это действительно мама Анфисы. Наталья Алексеевна Корчунова — педагог-логопед. Она воспитывала дочку сама: отец оставил семью, когда девочке было четыре года.

К слову, летом Анфиса Чехова делилась серией фото своего сына Соломона в личном блоге. На снимках ребенок ест спагетти с наггетсами и запивает все соком. Немало подписчиков Анфисы Чеховой негативно отнеслись к такому рациону растущего организма. Они посчитали, что звездной маме следует пересмотреть питание своего сына.