Яна Кошкина простила любимого и собирается за него замуж

Телеведущая рассказала о своем избраннике и свадьбе.

Яна Кошкина выходит замуж. Звезда сама рассказала об этом порталу Dni.ru : «У меня есть молодой человек, и мы готовимся к свадьбе. У него несколько высших образований, сегодня он основал несколько проектов, поэтому человек довольно обеспеченный, нам хватает. Да я и сама хорошо зарабатываю».

Поделилась она и некоторыми подробностями свадьбы: влюбленные уже выбрали ведущего церемонии — им станет датский актер Мадса Миккельсен . Танцевать же Яна хочет под Владимира Кузьмина и группу «Нэнси».

Любопытно, что еще в марте Кошкина жаловалась на ссоры с возлюбленным и выкладывала в микроблог фото в слезах. Чуть позже телеведущая даже выпустила клип, якобы отражающий ситуацию в ее личной жизни. «Это был крик души о том, что произошло между нами», — говорила тогда Кошкина, причем, по сюжету, песня о девушке, которая находится в любовном треугольнике. Видимо, с тех пор отношения у молодых людей наладились.