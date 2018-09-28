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Кошкина простила любимого и собирается за него замуж
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Яна Кошкина простила любимого и собирается за него замуж 

WomanHit.ru + ещё 1 17 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Телеведущая рассказала о своем избраннике и свадьбе.
Яна Кошкина выходит замуж. Звезда сама рассказала об этом порталу Dni.ru: «У меня есть молодой человек, и мы готовимся к свадьбе. У него несколько высших образований, сегодня он основал несколько проектов, поэтому человек довольно обеспеченный, нам хватает. Да я и сама хорошо зарабатываю».
Поделилась она и некоторыми подробностями свадьбы: влюбленные уже выбрали ведущего церемонии — им станет датский актер Мадса Миккельсен. Танцевать же Яна хочет под Владимира Кузьмина и группу «Нэнси».
Любопытно, что еще в марте Кошкина жаловалась на ссоры с возлюбленным и выкладывала в микроблог фото в слезах. Чуть позже телеведущая даже выпустила клип, якобы отражающий ситуацию в ее личной жизни. «Это был крик души о том, что произошло между нами», — говорила тогда Кошкина, причем, по сюжету, песня о девушке, которая находится в любовном треугольнике. Видимо, с тех пор отношения у молодых людей наладились.
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