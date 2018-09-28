Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа

Идеально прямые волосы выше плеч стали самой любимой прической у знаменитостей в этом сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.

Эффект glass hair предусматривает абсолютно гладкие, ровно остриженные волосы, которые похожи на стеклянную пластину.