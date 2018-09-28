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Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
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Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Идеально прямые волосы выше плеч стали самой любимой прической у знаменитостей в этом сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.
Звездный парикмахер Крис Эпплтон обозначил этот тренд термином glass hair («гладкие, как стекло волосы») после того, как фанатки участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян засыпали его вопросами о ее новой стрижке. Помимо телезвезды остричь волосы решились модели Хейли Болдуин, Оливия Калпо, Джордан Данн, Белла Хадид, певица Дуа Липа.
По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.
Эффект glass hair предусматривает абсолютно гладкие, ровно остриженные волосы, которые похожи на стеклянную пластину.
Ранее в сентябре звездный стилист и личный парикмахер Кортни Кардашьян Эндрю Фитцсимонс раскрыл секрет идеальной прически всех сестер Кардашьян. Главный совет мастера — не экономить на наращенных волосах, которые украшают короткую стрижку-боб Кайли Дженнер и придают дополнительный объем локонам голливудских актрис.
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