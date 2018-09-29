Устинова сбросила 100 килограммов

Известная писательница не первый раз занялась своим здоровьем и фигурой. Правда, стоит отметить, что многочисленные предыдущие попытки не кончались особым успехом, а некоторые и вовсе наносили женщине ощутимый удар по здоровью.

В этот раз Татьяна подошла к диетам с умом. Спорт так и не стал ее "другом" по жизни, но избавиться от лишних килограммов ей удалось и без тренировок.

Начала похудение Устинова с медицинских консультаций и тщательного обследования. Все, что ей пришлось сделать, чтобы потерять сто килограммов — постепенно сокращать количество потребляемой пищи.

По словам писательницы, она буквально сокращала каждый прием пищи на одну ложку. В каждом последующем месяце объем потребляемого уменьшался. Этот путь Татьяна признала довольно долгим, но максимально эффективным. О том же говорит ее вес, который со 189 кг спустился до отметки в 90кг.