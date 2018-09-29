Пугачева скрывала троих детей от Кузьмина?

Бывшая жена Кузьмина раскрыла тайну детей Пугачевой

Благодаря Инстаграму Максима Галкина , вся страна имеет возможность наблюдать за жизнью и взрослением младших детей примадонны. О становлении старшей дочери — Кристины Орбакайте — тоже всем хорошо известно, благодаря ее публичной жизни. Но мог ли подумать поклонник и зритель Пугачевой, что знает вовсе не о всех ее детях?

Правда это или нет, но буквально на днях в эфире ТВ бывшая жена Владимира Кузьмина , за которым замужем так же была Алла Борисовна, заявила, что певица трижды рожала от артиста. По словам Татьяны Кузьминой, все дети у пары были рождены с 1977 по 1985 г.

Так же она утверждает, что одна из дочерей была отдана в раннем возрасте в детский дом. На данный момент, по ее информации, в живых остался лишь один ребенок Пугачевой и Кузьмина.

Сама примадонна пока эти заявления никак не прокомментировала.