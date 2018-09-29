Ещё
Пугачева скрывала троих детей от Кузьмина?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая жена Кузьмина раскрыла тайну детей Пугачевой 

Рамблер 23 часа назад
Фото: Instagram
Благодаря Инстаграму Максима Галкина, вся страна имеет возможность наблюдать за жизнью и взрослением младших детей примадонны. О становлении старшей дочери — Кристины Орбакайте — тоже всем хорошо известно, благодаря ее публичной жизни. Но мог ли подумать поклонник и зритель Пугачевой, что знает вовсе не о всех ее детях?
Правда это или нет, но буквально на днях в эфире ТВ бывшая жена Владимира Кузьмина, за которым замужем так же была Алла Борисовна, заявила, что певица трижды рожала от артиста. По словам Татьяны Кузьминой, все дети у пары были рождены с 1977 по 1985 г.
Так же она утверждает, что одна из дочерей была отдана в раннем возрасте в детский дом. На данный момент, по ее информации, в живых остался лишь один ребенок Пугачевой и Кузьмина.
Сама примадонна пока эти заявления никак не прокомментировала.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе11
Шнуров не хочет больше видеться с детьми1
Лобода довела фанатов до экстаза голым фото88
Устинова сбросила 100 килограммов9
Что стало с первой советской королевой красоты60
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:15
Шнуров не хочет больше видеться с детьми
Звёзды
00:39
Собчак впервые рассказала про вторую беременность
Звёзды
03:45
Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом
Звёзды
00:52
Лобода довела фанатов до экстаза голым фото
Звёзды
00:48
Пугачева порадовала поклонников фотографией внучки
Звёзды
00:34
«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой
Звёзды
12:05
Модели-трансгендеры, вдохновившие мир
Красота Звёзды
04:40
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе
Звёзды
00:59
Что стало с Анной Семенович
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение