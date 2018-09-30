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Ким Кардашьян показала неестественно пухлые губы
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Ким Кардашьян показала неестественно пухлые губы 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя Ким Кардашьян снова переборщила с фотошопом?
Ким Кардашьян многие считают иконой макияжа, но и у нее бывают спорные образы. Вот, например, кадр из новой рекламной кампании ее коллекции косметики. На фото Ким, как и всегда запечатлена с идеально гладкой кожей, длинными изогнутыми ресницами, контурингом и губами, вызывающими вопросы. И без того пухлые губы на снимке выглядят еще объемнее. Неужели Ким снова прибегла к увеличению или же все дело в ретуши и нанесенном макияже?
К слову, пользователи Сети уже неоднократно уличали Кардашьян в излишней любви к фотошопу. На некоторых кадрах, которыми делилась Ким, ретушь выглядела настолько кустарно, что фотографии тут же высмеивались фолловерами.
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