Маркл покидает Британию после триумфа Миддлтон

Меган Маркл спешно бежит из Британии после триумфа Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри в скором времени покинут Британию. Молодожены отправляются в большой официальный тур.

Меган Маркл уже собрала чемоданы. 16 октября супруги отправятся в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.

Герцог и герцогиня Сассекские проведут в путешествии 16 дней. Это их первый официальной тур в качестве супружеской пары. Поездка, судя по графику, будет очень насыщенной.

К примеру, австралийцы бросили принцу вызов — Гарри должен будет подняться на один из самых больших стальных арочных мостов в мире Харбор-Бридж в Сиднее, чтобы водрузить там флаг Invictus Games (международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами), тем самым отпраздновать начало соревнований в этом году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 4 Окт 2018 в 7:56 PDT После Меган и Гарри Они примут участие в официальной церемонии открытия и понаблюдают за состязаниями в парусным спорте, велоспорте и баскетболе на инвалидных колясках. Поездка герцога и герцогини Сассекских будет включать в себя многие из тех же мест, которые родители Гарри принц Чарльз и леди Дина отметили в своем туре в 1983 году, пишет Mirror.