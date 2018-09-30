Звезды, родившие после 40 лет

Не все женщины решаются завести ребенка в зрелом возрасте. Однако, несмотря на риски для здоровья, многие звезды впервые становятся мамами далеко не в 25. Например, Моника Беллуччи родила первую дочь в 39 лет, а вторую в 45.

И, по словам итальянской актрисы, она уверена, что торопиться не стоит. Сегодня Монике исполняется 54 года, а мы вспоминаем знаменитостей, родивших (и не раз) после 40.

Джанет Джексон

Певица впервые стала мамой в 50 лет. Беременность далась Джанет непросто. Из-за высокой угрозы выкидыша на протяжении девяти месяцев она проходила гормональную терапию.

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В итоге звезда набрала 43 килограмма. Правда, скинула она их всего через полгода после рождения сына.

Гвен Стефани

Глядя на Гвен, сложно поверить, что она многодетна мама. Певица 14 лет была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом.

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За время брака у пары родились трое сыновей. Младшего Гвен родила, когда ей было 44 года.

Холли Берри

Холли родила дочь в 41. Тогда актриса призналась: «Я думала, что знаю, что такое любовь. Но оказывается, до рождения дочки я вообще ничего об этом не знала».

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Беременность не мешала актрисе вести активный образ жизни, она занималась спортом и после родов быстро пришла в форму. Спустя шесть лет Берри решилась еще на одного ребенка — в октябре 2013-го она родила сына Масео Роберта Мартинеса.

Николь Кидман

Долгое время Николь не могла забеременеть. Тогда вместе с первым супругом Томом Крузом (56) они решили усыновить детей — дочь Изабеллу и сына Коннора. Однако в 2001 году пара разошлась.

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В 2006 году Николь вышла замуж за Кита Урбана (50), и у пары родилась дочь Сандэй — на тот момент Кидман был 41 год. Через два года появился второй ребенок — дочь Фейт Маргарет, которую выносила суррогатная мать.

Сальма Хайек

«В 40 лет я более уверенный и уравновешенный человек по сравнению со мной 30-летней. Десять лет назад я не смогла бы дать своему ребенку столько, сколько готова дать сейчас. Моей дочке повезло, что она родилась именно сейчас, когда мне за 40», — призналась Хайек после беременности. Дочь Валентину она родила в 41 год.

Мэрайя Кэри

В 2011 году Мэрайя забеременела с помощью ЭКО и родила близнецов Мороккана и Монро.

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«Беременность проходила тяжело, — призналась певица. — У меня был гестационный диабет, преэклампсия (высокое артериальное давление, создающее угрозу жизни матери и плода) и все эти вещи, о которых вы даже не захотите знать. Но за все время со своими малышами я получила столько новых эмоций, до их рождения все в моей жизни крутилось вокруг карьеры».

Ева Мендес

Ева не любит комментировать личную жизнь. Поэтому новость о том, что спустя три года после начала отношений с Райаном Гослингом у пары родилась дочь, стала сюрпризом для поклонников.

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На тот момент Еве было 40 лет. Через два года у пары родилась еще одна дочь Аманда. А летом 2018 года Райан и Ева объявили о третьей беременности.

Ева Лонгория

Этим летом Ева впервые стала мамой. В июне она родила сына, которого назвала Сантьяго Энрике Бастон.

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Свое положение актриса долго скрывала, зато после родов не стала прятать ребенка и почти сразу же снялась с ним для обложки журнала Hola USA.