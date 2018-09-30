Собчак показала своего возлюбленного из 90-х

Известная журналистка и политический деятель, решив предаться ностальгии, опубликовала редкое видео, на котором исполняет песню для своего возлюбленного из 90-х. Ответ не заставил себя ждать.

Значительной части подписчиков Собчак просмотр выступления подарил только чувство приятной ностальгии и немного веселья. «Умеешь ты, Ксения, над собой поржать! И это круто! Видос клёвый вообще», «Любимый мужчина Сережа Боярский, который в думе за всеобщее ГТО топит и инициирует законы о цензуре в сетях. Хороший вкус», «Ох, эта песня унесла в детство, где я так же напевала на сцене двора, давала концерты», — написали поклонники Ксении.

Однако, самое интересное произошло несколько позже. На странице Сергея Боярского появилось ответное сообщение, где он рассказал, что увидел пост приятельницы, находясь в той самой квартире на Мойке 31, где и жил два десятилетия назад в одном с Ксенией подъезде. На видео Сергей на фортепиано играет знаменитую музыкальную тему из компьютерной игры SuperMario. Ксения репостнула себе видео Сергея и выразила искреннюю радость от внезапно возникшего диалога сквозь годы.