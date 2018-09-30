Собчак показала своего возлюбленного из 90-х 

Известная журналистка и политический деятель, решив предаться ностальгии, опубликовала редкое видео, на котором исполняет песню для своего возлюбленного из 90-х. Ответ не заставил себя ждать.
Ксения Собчак опубликовала в Instagram необычное сообщение. Она решила запостить отрывок из эпизода передачи «Детский Блефклуб», гостьей которого она однажды была. Как оказалось, эксцентричное исполнение шлягера Татьяны Булановой посвящалось никому иному, как Сергею Боярскому, который так же присутствовал на программе.
Значительной части подписчиков Собчак просмотр выступления подарил только чувство приятной ностальгии и немного веселья. «Умеешь ты, Ксения, над собой поржать! И это круто! Видос клёвый вообще», «Любимый мужчина Сережа Боярский, который в думе за всеобщее ГТО топит и инициирует законы о цензуре в сетях. Хороший вкус», «Ох, эта песня унесла в детство, где я так же напевала на сцене двора, давала концерты», — написали поклонники Ксении.
Однако, самое интересное произошло несколько позже. На странице Сергея Боярского появилось ответное сообщение, где он рассказал, что увидел пост приятельницы, находясь в той самой квартире на Мойке 31, где и жил два десятилетия назад в одном с Ксенией подъезде. На видео Сергей на фортепиано играет знаменитую музыкальную тему из компьютерной игры SuperMario. Ксения репостнула себе видео Сергея и выразила искреннюю радость от внезапно возникшего диалога сквозь годы.