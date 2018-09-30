Полина Гагарина показала подросшую дочь

Впервые за долгое время певица опубликовала в Instagram фотографию малышки Мии.

Полина Гагарина до последнего дня скрывала вторую беременность — лишь в день появления дочери на свет певица опубликовала в Instagram «беременное» фото и сообщила о радостном событии. Стоит отметить, что молодая мама предпочитает не показывать малышку фолловерам и не превращать личную страницу в «мамский блог». Однако сегодня, впервые за долгое время, Полина сделала исключение — в ее Instagram появилось трогательное фото с подросшей Мией.

«Как же она быстро растет😍😍😍 Подняли прям настроение этой фотографией, очень мило», «Ути господи, какое фото… как мило😍 хорошего дня💕 как Миюша выросла», «Это очень миииилооо», «Какие мииилые», «какие сладкие пирожочки тут», «Миюша уже совсем большая», «Боже, какое солнышко🌞», «Нереально теплое фото», «Милашечка Миюша гуляет с Полюшей», — умиляются фолловеры.