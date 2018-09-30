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Полина Гагарина показала подросшую дочь
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Полина Гагарина показала подросшую дочь 

Passion.ru + ещё 2 9 часов назад
Впервые за долгое время певица опубликовала в Instagram фотографию малышки Мии.
Полина Гагарина до последнего дня скрывала вторую беременность — лишь в день появления дочери на свет певица опубликовала в Instagram «беременное» фото и сообщила о радостном событии. Стоит отметить, что молодая мама предпочитает не показывать малышку фолловерам и не превращать личную страницу в «мамский блог». Однако сегодня, впервые за долгое время, Полина сделала исключение — в ее Instagram появилось трогательное фото с подросшей Мией.
«Мамин день☀️ #полинагагарина #гагаринапоехали#доча #Мия», — подписала снимок певица.
«Как же она быстро растет😍😍😍 Подняли прям настроение этой фотографией, очень мило», «Ути господи, какое фото… как мило😍 хорошего дня💕 как Миюша выросла», «Это очень миииилооо», «Какие мииилые», «какие сладкие пирожочки тут», «Миюша уже совсем большая», «Боже, какое солнышко🌞», «Нереально теплое фото», «Милашечка Миюша гуляет с Полюшей», — умиляются фолловеры.
Напомним, Мия стала первым общим ребенком для Полины Гагариной и ее супруга Дмитрия Исхакова. От предыдущего брака с актером Петром Кисловым певица воспитывает 10-летнего сына Андрея.
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