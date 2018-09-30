Шнуров не хочет больше видеться с детьми

У лидера группировки «Ленинград» двое детей: дочь Серафима и сын Аполлон. Музыкант признается, что назвать себя образцовым отцом, конечно, не может: Сергей не принимал активного участия в воспитании обоих отпрысков. Об этом певец рассказал в эфире передачи «Сегодня вечером».

Тем не менее, Шнуров отмечает, что никогда не оставлял своих детей и старался помогать им материально. Музыкант отмечает, что оба ребенка выросли на его деньги, что, по мнению, Шнурова, вполне логично.

И даже сейчас, когда дочери Сергей уже 25 лет, а сын справил восемнадцатилетие, отец не прекращает помогать им материально.

Шнуров отмечает, что регулярно видится со своими детьми, но увеличивать количество их встреч и общения не стремится.

Мы встречаемся, ходим на выставки, в музеи. Надо ли нам общаться больше? Нет. Куда уж больше?,

— ответил музыкант на вопрос ведущих телешоу.