Вера Брежнева показала «фото» с Леонидом Брежневым

В своем микроблоге певица выложила снимок, который стал предметом горячих споров в Сети.

На черно-белой архивной фотографии изображен генсек на прогулке со своей женой и прогулочной коляской с ребенком. Правда, вместо головы жены с помощью фотошопа какой-то умелец приставил изображение Веры Брежневой

@ververa

Певица, которая, по ее словам, нашла этот коллаж в интернете, посчитала шутку довольно забавной и поделилась снимком со подписчиками своего микроблога.

Многие фолловеры шутку оценили, но нашлись и те, кто всерьез решил, что таким образом Вера высказала свое неуважение к истории.

«А Вы друзья как не содитесь все в родственники не годитесь! Галушка она и в Африке — галушка!», Плохо пошутили», «Не надо тревожить ушедших, плохая примета!», — прокомментировали снимок некоторые подписчики.