Ещё
Вера Брежнева показала «фото» с Леонидом Брежневым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вера Брежнева показала «фото» с Леонидом Брежневым 

Рамблер 1 час назад
В своем микроблоге певица выложила снимок, который стал предметом горячих споров в Сети.
На черно-белой архивной фотографии изображен генсек на прогулке со своей женой и прогулочной коляской с ребенком. Правда, вместо головы жены с помощью фотошопа какой-то умелец приставил изображение Веры Брежневой.
@ververa
Певица, которая, по ее словам, нашла этот коллаж в интернете, посчитала шутку довольно забавной и поделилась снимком со подписчиками своего микроблога.
Многие фолловеры шутку оценили, но нашлись и те, кто всерьез решил, что таким образом Вера высказала свое неуважение к истории.
«А Вы друзья как не содитесь все в родственники не годитесь! Галушка она и в Африке — галушка!», Плохо пошутили», «Не надо тревожить ушедших, плохая примета!», — прокомментировали снимок некоторые подписчики.
Стоит отметить, что Вера не является ни родственницей Леонида Ильича, ни даже его однофамилицей: настоящая фамилия певицы — Галушка, которую Вера сменила на более звучный псевдоним в начале карьеры.
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе11
Было-стало: в Сети хвастаются успехами в похудении1
Женские профессии, которые сводят мужчин с ума2
Что стало с первой советской королевой красоты61
19 фото девушек, показывающих чудеса растяжки5
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:15
Шнуров не хочет больше видеться с детьми
Звёзды
00:39
Собчак впервые рассказала про вторую беременность
Звёзды
03:45
Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом
Звёзды
00:52
Лобода довела фанатов до экстаза голым фото
Звёзды
00:48
Пугачева порадовала поклонников фотографией внучки
Звёзды
00:34
«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой
Звёзды
12:05
Модели-трансгендеры, вдохновившие мир
Красота Звёзды
04:40
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе
Звёзды
00:59
Что стало с Анной Семенович
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение