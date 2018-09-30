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Елена Проклова удивила внешним видом
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Елена Проклова удивила внешним видом 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Капитанская дочка"
Актриса, считавшаяся одной из самых привлекательных женщин советского экрана в погоне за молодостью, как известно, сделала несколько пластических операций. В какой-то момент актрису, выступающую уже несколько лет в качестве телеведущей, просто перестали узнавать поклонники, отмечая, что от прежней красавицы не осталось и следа.
Вот и теперь внешность звезды обескуражила поклонников. На фотографии, которую выложила в своем микроблоге актриса Ирина Климова, Проклова выглядит отнюдь не молодо. Подписчики были удивлены, что актриса и телеведущая так внезапно постарела. По словам поклонников, сейчас актриса выглядит на свой возраст (напомним, что Прокловой 65 лет), хотя еще совсем недавно казалась значительно моложе.
@lrlna.klimova1204
Чем вызваны такие перемены, подписчики понять не могут.
Правда, Климова постаралась сгладить впечатление, предположив, что, возможно, такой эффект дало освещение на съемочной площадке.
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