Елена Проклова удивила внешним видом

Актриса, считавшаяся одной из самых привлекательных женщин советского экрана в погоне за молодостью, как известно, сделала несколько пластических операций. В какой-то момент актрису, выступающую уже несколько лет в качестве телеведущей, просто перестали узнавать поклонники, отмечая, что от прежней красавицы не осталось и следа.

Вот и теперь внешность звезды обескуражила поклонников. На фотографии, которую выложила в своем микроблоге актриса Ирина Климова Проклова выглядит отнюдь не молодо. Подписчики были удивлены, что актриса и телеведущая так внезапно постарела. По словам поклонников, сейчас актриса выглядит на свой возраст (напомним, что Прокловой 65 лет), хотя еще совсем недавно казалась значительно моложе.

@lrlna.klimova1204

Чем вызваны такие перемены, подписчики понять не могут.

Правда, Климова постаралась сгладить впечатление, предположив, что, возможно, такой эффект дало освещение на съемочной площадке.