Как сейчас выглядит мужчина мечты Кэрри Брэдшоу

Мистер Биг из «Секса в большом городе» — секс-символ для всех фанаток сериала. И если основных героинь «Секса в большом городе» мы часто видим в светской хронике, то с исполнителем главной мужской роли дела обстоят не так хорошо. Мы решили показать, как сейчас выглядит мужчина мечты Кэрри Брэдшоу

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Американского актера Криса Нота весной засняли на пляже в Майами. К сожалению, он заметно постарел и растолстел.

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Зато в жизни у него сейчас все прекрасно! Крис владеет рестораном в Нью-Йорке, а еще в свои 58 лет Крис женился на канадской актрисе Таре Уилсон, с которой до этого встречался 10 лет. Даже рождение сына не повлияло на ускорение процесса!