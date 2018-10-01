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Борисова: «Да, я общалась с мужчиной за деньги»
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Дана Борисова: «Да, я общалась с мужчиной за деньги» 

WomanHit.ru + ещё 5 1 час назад
Телеведущая шокировала поклонников признанием
Дана Борисова стала гостьей программы «Звезды сошлись». В ходе беседы телеведущая неожиданно сделала шокирующее признание. Дана заявила, что проводила время с мужчинами, которые ей платили за это, и зарабатывала большие деньги, если вступала с ними в интимную связь.
«Могу сказать, что были отношения, где во главе угла стояла материальная выгода. Да, я общалась с мужчиной за деньги. Да, были встречи, но не так много. Не вижу смысла скрывать, что было», — рассказала Борисова.
После этих слов одна из гостей студии отметила, что такое поведение является проституцией. Телеведущая согласилась, отметив, что не гордится своим прошлым, но и не пытается его скрывать.
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