Солнцев озадачил поклонников новым снимком

Не пропадающий с экранов шоумен Гоген Солнцев вновь скомпрометировал публику и заставил себя обсуждать. Совсем недавно поклонники обсуждали пластическую операцию его супруги Екатерины Терешковой, которая постаралась омолодиться для мужа.
Теперь же Гоген и сам лег под нож. В своем профиле в Инстаграм Солнцев поделился снимком, сделанным в операционной.
Вслед за Катериной, я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите! — подписал он опубликованную фотографию.
Подписчики популярного шоумена гадают, что же задумал изменить в себе и так молодой человек.
"Зачем тебе это? Не превращайся во фрика!"
"Ты и так красавец! Что еще менять?"
"Одну мадам отправил на операцию, теперь и сам с ума сходит. "
"Денег некуда деть? И так на женщину похож. " — (Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)