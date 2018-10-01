Солнцев озадачил поклонников новым снимком

Солнцев опубликовал новое фото и озадачил поклонников

Не пропадающий с экранов шоумен Гоген Солнцев вновь скомпрометировал публику и заставил себя обсуждать. Совсем недавно поклонники обсуждали пластическую операцию его супруги Екатерины Терешковой, которая постаралась омолодиться для мужа.

Теперь же Гоген и сам лег под нож. В своем профиле в Инстаграм Солнцев поделился снимком, сделанным в операционной.

Вслед за Катериной, я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите! — подписал он опубликованную фотографию.

Подписчики популярного шоумена гадают, что же задумал изменить в себе и так молодой человек.

"Зачем тебе это? Не превращайся во фрика!"

"Ты и так красавец! Что еще менять?"

"Одну мадам отправил на операцию, теперь и сам с ума сходит. "