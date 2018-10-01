Эвелина Бледанс — несгибаемая мама «особенного» мальчика

Наша сегодняшняя героиня одарена самыми разными талантами. Эвелина Блёданс за свою долгую творческую карьеру успела побывать драматической и комедийной актрисой, телеведущей и даже клоунессой. Стремительно прославившись в середине 1990-х годов, она не канула в лету, как многие звёзды той сумбурной эпохи, а смогла сохранить и приумножить свою популярность.

Эвелина Блёданс родилась и выросла в латышской семье на знойном побережье Чёрного моря — в городе Ялте. Её отец, Висвальдис Карлович, был фотографом, а мама, Тамила Николаевна, — домохозяйкой. Когда девочке было всего 4 года, родители приняли решение развестись. Вскоре в доме появился отчим Геннадий, известный в Ялте гравёр. Однако «несчастной падчерицей» Эвелине быть не пришлось — отчим относился к девочке, как к родной дочери.

Уже в раннем отрочестве у Эвелины Блёданс начала проявляться тяга к творчеству. Она с удовольствием посещала школьный театральный кружок и хореографическую студию. Поэтому после окончания десятого класса будущая актриса решила перебраться из солнечной Ялты в пасмурный Ленинград для того, чтобы поступить в ЛГИТМиК на актёрское отделение. После его окончания амбициозная молодая актриса решила, что быть на вторых ролях в городе с избытком звёзд сцены — не её путь.

Блёданс переехала в Одессу, где судьба свела её с начинающей комик-группой «Маски». Вскоре на экранах постсоветского пространства появилось «Маски-шоу» — юмористический сериал в стилистике немого кино. Эвелина, особо запомнившаяся ролью соблазнительной медсестры, мгновенно покорила мужские сердца всего СНГ. После успеха в «Маски-шоу» актрису активно начали звать на другие проекты, уже не специализирующиеся исключительно на юморе. В фильмографии Блёданс более 40 киноработ, а также участие в реалити-шоу «Последний герой — 6: Забытые в раю».

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Личная жизнь Эвелины Блёданс складывалась крайне непредсказуемо и до сих пор полна крутых виражей. Первым мужем актрисы стал Юрий Стыцковский , партнёр по «Маскам». Вместе актёры прожили семь лет, однако в официальном браке — не больше полугода. Поводом для расставания стала неудачная беременность Эвелины, закончившаяся преждевременными родами и появлением на свет мёртвого ребёнка. «Эта трагедия разрушила наш брак, мы не нашли оправданий и сил, чтобы пережить это вместе», — вспоминает спустя много лет Юрий Стыцковский.

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Вторым мужем Эвелины Блёданс стал успешный израильский бизнесмен Дмитрий. Он помог актрисе выйти из депрессии и поспособствовал продолжению творческой карьеры. Дмитрий и Эвелина прожили в браке долгих 17 лет — с 1993 по 2010 год. Наконец у Эвелины появился долгожданный ребёнок — сынок Коля, сейчас он уже взрослый и проживает в Израиле.

После расставания с Дмитрием актриса решила в третий раз сделать попытку обрести семейное счастье: её новым избранником стал телепродюсер Александр Сёмин . В 2012 году у них родился сын Сёма. Рождение долгожданного малыша было омрачено поставленным врачами диагнозом — «синдром Дауна». Александр и Эвелина достойно приняли страшную новость, не раз заявляя, что относятся к Семёну, как к обычному ребёнку, радуясь каждой его маленькой победе. Эвелина называет Сёму «солнечным мальчиком».

События, связанные с рождением особенного малыша, подтолкнули Блёданс к активной правозащитной и общественной деятельности. Вместе с мужем при помощи адвокатов Эвелина подготовила законопроект, запрещающий врачам предлагать будущим мамам отказываться от детей с синдромом Дауна. Актриса с сыном также участвует в социальных акциях в поддержку детей с особенностями развития.

В 2017 году стало известно, что Александр Сёмин и Эвелина Блёданс уже около года не живут вместе. Долгое время актриса скрывала факт развода, публиковала совместные с мужем фото в Instagram, создавая иллюзию единства семьи. «Просто романтическая история закончилась, и мы решили расстаться. Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали приветы мне, Семёну. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но, несмотря на него, папа часто видится с сыном», — так комментирует этот разрыв Эвелина.

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Пару месяцев назад общественности стало известно, что артистка ждёт третьего ребёнка. Эвелина Блёданс решилась на процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Дело в том, что заветной мечтой актрисы было и остаётся желание родить девочку и стать многодетной мамой. Блёданс старается не комментировать обстоятельства своей новой беременности, но подчёркивает, что она протекает успешно. Остаётся пожелать удачи Эвелине в этот благом начинании, ведь сама актриса неоднократно говорила, что именно радость материнства для неё — величайшее счастье и признак до конца реализовавшейся женщины. И с этим невозможно не согласиться.