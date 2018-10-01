Лазарева впервые за долгое время показала дочь

Юмористка выложила в Instagram снимок старшей дочери Софии в честь ее 20-летия.

"Малышке сегодня 20. Малышка выросла выше меня ростом. Расти дальше, мы рядом, если что", — поздравила дочку Татьяна.

Лазарева редко делится семейными фотографиями, а особенно снимками своих детей. И если младшую дочку Антонину юмористка иногда показывает своим подписчикам, то Софию поклонники не видели уже очень давно.

Неудивительно, что подписчики бурно отреагировали восторженными комментариями на свежий снимок девушки Сони:

"Соня Красотка! Счастья ей и любви", "Какой хороший ребенок вырос! Поздравляю всю семью", " Какая Соня стала! Я ее пятилетней помню еще", " Красивая девушка и на родителей похожа", "Дочка очень интересная выросла".