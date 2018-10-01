Лазарева впервые за долгое время показала дочь 

Юмористка выложила в Instagram снимок старшей дочери Софии в честь ее 20-летия.
"Малышке сегодня 20. Малышка выросла выше меня ростом. Расти дальше, мы рядом, если что", — поздравила дочку Татьяна.
Лазарева редко делится семейными фотографиями, а особенно снимками своих детей. И если младшую дочку Антонину юмористка иногда показывает своим подписчикам, то Софию поклонники не видели уже очень давно.
Неудивительно, что подписчики бурно отреагировали восторженными комментариями на свежий снимок девушки Сони:
"Соня Красотка! Счастья ей и любви", "Какой хороший ребенок вырос! Поздравляю всю семью", " Какая Соня стала! Я ее пятилетней помню еще", " Красивая девушка и на родителей похожа", "Дочка очень интересная выросла".
Напомним, что Татьяна Лазарева была замуж дважды. От первого супруга бизнесмена Александра Другова у нее растет сын Степан, а от нынешнего супруга юмориста и актера Михаила Шаца Лазарева родила дочерей Софию и Антонину.