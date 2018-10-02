Здоровье Елены Степаненко пошатнулось

29 сентября в Брянске должен был состояться концерт Елены Степаненко "Веселая и красивая", но его, как рассказали в Брянской областной филармонии, пришлось отменить. Причиной стала болезнь Степаненко.

Инсайдеры сообщают, что купленные на концерт билеты обменять на новую дату нельзя, но можно сдать и вернуть деньги, так как пошатнувшееся здоровье не позволяет Степаненко планировать выступления в ближайшее время. Она настроена на долгое восстановление.