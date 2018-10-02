Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой

Звезда с каждым днем все худеет и молодеет.

«Моя красотка на репетицию собралась!» — с такими словами Максим Галкин показал новое фото любимой супруги.

Действительно, красотка — ахнули подписчики. Алла Борисовна в клетчатом бомбере, черной короткой юбке и плотных черных колготках смотрится невероятно. А ее стройности могут позавидовать даже молодые девушки. Некоторые комментаторы даже завистливо отметила, что не мешало бы певице поправиться хоть немного.

@maxgalkinru

Кажется, осень вдохновила Пугачеву на самые смелые образы, которые только можно себе представить. Ведь буквально пару дней назад для семейного похода в кино Алла Борисовна выбрала ультрамодный наряд в стиле casual. На певице были облегающие джинсы, подчеркивающие ее стройность, красный плащ, ботильоны в тон, футболка со звездой и черная кепка с таким же рисунком. Обычный будничный образ, который, как считают поклонники, в очередной раз укрепил веру в то, что бывает вечная женская молодость.

Впрочем, звезда и раньше удивляла откровенными нарядами. Правда, не так часто, как сейчас, но все-таки… Например, летом поклонникам надолго запомнилась ее белая блузка с очень глубоким декольте. Фанаты написали, что на этом фото исполнительница — красотка не на миллион, а на миллиард, но никак не на свои 69 лет. А чего стоит ее снимок с Кипра, где Пугачева предстала в коротких джинсовых шортах, не прикрывающих колени, кедах и рубашке в клетку!

Ну а прошлым летом Галкин буквально взорвал сеть, когда выложил фото жены в купальнике. Никто не ожидал, что она даст разрешение на такой снимок. Далеко не каждая женщина, особенно в ее возрасте, будет позировать на пляже. Но Алле Борисовне стесняться нечего. Певица выбрала слитный купальник без бретелей черного цвета, пляжную обувь в тон и выглядела, как всегда, элегантно.