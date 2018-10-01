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Боня показала аппетитные формы в нижнем белье
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Боня показала аппетитные формы в нижнем белье 

Рамблер 12 часов назад
Фото: @victoriabonya
38-летняя Виктория Боня поделилась откровенным снимком в Instagram.
Девушка устроила опрос под серией полуобнаженных фотографий, решив выяснить, какая обработка больше всего подходит одному и тому же снимку. На нем Виктория позирует в черном нижнем белье, c ожерельем на шее и полотенцем на голове.
"Очень интересно, у кого лучше вкус! 1, 2 или 3? Оставь свой голос!", — загадочно обратилась к подписчикам Виктория.
Кстати, к подобной уловке регулярно прибегают блогеры, чтобы подписчики не только ставили "лайк", но и активно комментировали посты в Instagram. Возможно, Боня таким образом тоже попыталась создать активность на своей страничке.
Поклонники живо отреагировали на опрос и оставили многочисленные восторженные комментарии по поводу того, как "шикарно" и "дорого" выглядит Виктория. Кроме того, были те, кто отметил, что девушка поправилась, но ей это пошло на пользу, теперь ее формы выглядят "аппетитнее".
К слову сказать, неделю назад Виктория выложила свое фото из салона красоты, после которого подписчики решили, что девушка "прилично поправилась" или даже беременна.
Женский форум
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