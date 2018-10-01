Волочкова залезла в купель и прикрылась веником

Известна балерина продолжает эпатировать публику.

Анастасия Волочкову не скрывает свою любовь к бане и часто публикует фотографии процесса на своей странице в инстаграме. На этот раз звезда показала купель, в которую она окунулась после парной. На снимке Анастасия прикрывает наготу вениками.

@volochkova_art

"Купель и баня — самое лучшее времяпрепровождения субботнего вечера", — убеждена Анастасия Волочкова.

Подписчики балерины увидят повод ее раскритиковать в любой фотографии, тем более такой пикантной. Однако нашлись и те, кто был искренне восхищен смелостью и силой Анастасиию

"Молодец, Волочкова! Всё не намоется и не напарится!"

"Вымыла свою кормилицу?"

"Сколько ж можно-то одно и тоже"

"Ничего не меняется: либо с раздвинутыми ногами, либо голая"

"Конечно все можно написать))) но, баня и все, что с ней связано, это…не передать словами… а холодная купель, не каждый сможет в нее окунуться, молодец Анастасия, это сила"

"Что за джин из бочки вылез?"

"Настя, классная банька! ты супер женщина!"