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Волочкова залезла в купель и прикрылась веником
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Волочкова залезла в купель и прикрылась веником 

Рамблер 12 часов назад
Фото: @volochkova_art
Известна балерина продолжает эпатировать публику.
Анастасия Волочкову не скрывает свою любовь к бане и часто публикует фотографии процесса на своей странице в инстаграме. На этот раз звезда показала купель, в которую она окунулась после парной. На снимке Анастасия прикрывает наготу вениками.
@volochkova_art
"Купель и баня — самое лучшее времяпрепровождения субботнего вечера", — убеждена Анастасия Волочкова.
Подписчики балерины увидят повод ее раскритиковать в любой фотографии, тем более такой пикантной. Однако нашлись и те, кто был искренне восхищен смелостью и силой Анастасиию
"Молодец, Волочкова! Всё не намоется и не напарится!"
"Вымыла свою кормилицу?"
"Сколько ж можно-то одно и тоже"
"Ничего не меняется: либо с раздвинутыми ногами, либо голая"
"Конечно все можно написать))) но, баня и все, что с ней связано, это…не передать словами… а холодная купель, не каждый сможет в нее окунуться, молодец Анастасия, это сила"
"Что за джин из бочки вылез?"
"Настя, классная банька! ты супер женщина!"
Женский форум
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