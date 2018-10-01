Яна Кошкина: «Готовлюсь к свадьбе»

Телеведущая рассказала Wday.ru о грядущих изменениях в личной жизни.

Знаменитость была замечена на концерте в честь 20-летия MTV. Яна отрабатывала его в качестве интервьюера — болтала с присутствующими гостями о том о сем. А мы, подгадав момент, расспросили саму Кошкину о том, что ее связывает с телеканалом и какое событие своей жизни она считает главным за время его существования.

Да и разве может такая женщина остаться одна?

@yana_koshkina_official

— Я, как и любая девочка моего поколения, в детстве фанатела от Децла, напевала его «Вечеринку», — ответила «Антенне» Яна Кошкина. — А такого, чтобы меня удивило после него, не могу припомнить. В личной жизни главное то, что она идет к свадьбе. И об этом еще никто не знает, вам первым рассказала! А за кого я выхожу, ваше издание тоже первым узнает во время самой свадьбы. Я вас приглашу!

А ведь звезда еще весной предупреждала, что объявит всем о переменах в личной жизни.

«Официально я не замужем, но у меня все в порядке с личной жизнью. Но выставлять ее напоказ не люблю. Пиар за счет скандалов мне не нужен. Когда придет время, все расскажу, ничего не буду скрывать. Конечно, любая нормальная женщина хочет семью, детей. И в свое время все будет! Буду выходить замуж — сообщу», — признавалась она в интервью Wday.ru.

И вот наконец-то этот день не за горами. Остается только запастись терпением и дождаться от знаменитости новых подробностей.