Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы 

Звезда американского реалити-шоу продемонстрировала, как она натягивает джинсы на ягодицы.
Кардашьян прославилась благодаря не только своему таланту актрисы и модели, но выдающимся формам, ягодицы Ким знамениты на весь мир. Конечно, красавица с такими уникальными параметрами регулярно сталкивается с трудностями, когда подбирает одежду. Разница между талией и бедрами у нее составляет несколько размеров.
Фанаты Ким смогли оценить, как звезда ухитряется уместить свои пышные ягодицы в тесные джинсы.
Кстати, у Ким и Канье есть персональный портной, которому они платят внушительную зарплату за то, что он в любое время дня и ночи может подогнать их одежду по фигуре. Ким Кардашьян часто приходится не только ушивать джинсы в талии, но и укорачивать их. Рост звезды составляет 159 см. Перешивать приходится даже вещи из собственной коллекции Kardashian Kollection.