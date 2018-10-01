Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы

Звезда американского реалити-шоу продемонстрировала, как она натягивает джинсы на ягодицы.

Кардашьян прославилась благодаря не только своему таланту актрисы и модели, но выдающимся формам, ягодицы Ким знамениты на весь мир. Конечно, красавица с такими уникальными параметрами регулярно сталкивается с трудностями, когда подбирает одежду. Разница между талией и бедрами у нее составляет несколько размеров.

Фанаты Ким смогли оценить, как звезда ухитряется уместить свои пышные ягодицы в тесные джинсы.