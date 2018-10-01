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Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
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Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы 

Рамблер 2 часа назад
Звезда американского реалити-шоу продемонстрировала, как она натягивает джинсы на ягодицы.
Кардашьян прославилась благодаря не только своему таланту актрисы и модели, но выдающимся формам, ягодицы Ким знамениты на весь мир. Конечно, красавица с такими уникальными параметрами регулярно сталкивается с трудностями, когда подбирает одежду. Разница между талией и бедрами у нее составляет несколько размеров.
Фанаты Ким смогли оценить, как звезда ухитряется уместить свои пышные ягодицы в тесные джинсы.
Кстати, у Ким и Канье есть персональный портной, которому они платят внушительную зарплату за то, что он в любое время дня и ночи может подогнать их одежду по фигуре. Ким Кардашьян часто приходится не только ушивать джинсы в талии, но и укорачивать их. Рост звезды составляет 159 см. Перешивать приходится даже вещи из собственной коллекции Kardashian Kollection.
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