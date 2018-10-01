Ещё
Хилькевич оставила ребенка ради тусовки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хилькевич оставила ребенка ради тусовки 

Рамблер 3 часа назад
Недавно родившая звезда сериала "Универ" порадовала себя выходом в свет.
Анна Хилькевич появилась на церемонии вручении музыкальной премии MusicBox-2018 в нарядном платье и с ослепительной улыбкой.
"Ну, вот опять оставила ребёнка))) даже двоих, что за мать такая…красивая", — подписала фотографию Анна.
@annakhilkevich
Подписчики в комментариях принялись обсуждать, можно ли оставлять новорожденных с кем бы то ни было и насколько это необходимо. У Анны нашлись и защитники, и критики, ну и конечно, не обошлось без взаимных претензий.
"Красотка, только краше стала"
"Раз вы всё время делаете подобные подписи к своим фото, наверное, действительно паритесь по этому поводу, может, лучше и правда не оставлять пока. Побыть рядом с манюнькой".
"…если она в декрет пойдет, про нее через год уже и не вспомнит никто".
"Научно доказано-месячным детям ничего не нужно кроме питания, сна и ухода. На наличие или отстуствие мамы, её руки во сне, запаха и т.д. им наплевать Ибо они ещё глупые и ничего не понимают".
"и свои тупые факты будете в другом месте предъявлять! Это насколько нужно быть ограниченным человеком, чтобы так рассуждать?"
Сама Анна в дискуссии вступать не стала.
Женский форум9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе13
Что стало с первой советской королевой красоты63
«Родила ему дочу, а он даже машину не подарил»64
Солнцев озадачил поклонников новым снимком
Способ похудеть, который вам понравится1
Видео
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:15
Шнуров не хочет больше видеться с детьми
Звёзды
00:46
Борисова: «Да, я общалась с мужчиной за деньги»
Звёзды
00:39
Собчак впервые рассказала про вторую беременность
Звёзды
03:45
Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом
Звёзды
00:52
Лобода довела фанатов до экстаза голым фото
Звёзды
00:48
Пугачева порадовала поклонников фотографией внучки
Звёзды
00:34
«Маленькие старички»: что будет с детьми Пугачевой
Звёзды
12:05
Модели-трансгендеры, вдохновившие мир
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение