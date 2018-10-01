Хилькевич оставила ребенка ради тусовки

Недавно родившая звезда сериала "Универ" порадовала себя выходом в свет.

Анна Хилькевич появилась на церемонии вручении музыкальной премии MusicBox-2018 в нарядном платье и с ослепительной улыбкой.

"Ну, вот опять оставила ребёнка))) даже двоих, что за мать такая…красивая", — подписала фотографию Анна.

@annakhilkevich

Подписчики в комментариях принялись обсуждать, можно ли оставлять новорожденных с кем бы то ни было и насколько это необходимо. У Анны нашлись и защитники, и критики, ну и конечно, не обошлось без взаимных претензий.

"Красотка, только краше стала"

"Раз вы всё время делаете подобные подписи к своим фото, наверное, действительно паритесь по этому поводу, может, лучше и правда не оставлять пока. Побыть рядом с манюнькой".

"…если она в декрет пойдет, про нее через год уже и не вспомнит никто".

"Научно доказано-месячным детям ничего не нужно кроме питания, сна и ухода. На наличие или отстуствие мамы, её руки во сне, запаха и т.д. им наплевать Ибо они ещё глупые и ничего не понимают".

"и свои тупые факты будете в другом месте предъявлять! Это насколько нужно быть ограниченным человеком, чтобы так рассуждать?"

Сама Анна в дискуссии вступать не стала.